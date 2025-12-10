Ronald Araujo recibe apoyo de Pedri luego de conocerse sus problemas emocionales

Panamá/La situación de Ronald Araújo ha capturado los titulares en Cataluña, mientras el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, sigue compitiendo admirablemente en el campo.

La ausencia de la figura defensiva se debe a un permiso especial otorgado por el club para que el central viajara a Tel Aviv en un "viaje espiritual".

Este descanso no es un evento vacacional convencional; está destinado a ayudar al defensa a desconectarse de la presión constante en Barcelona y a recuperar su equilibrio mental. Según los informes, Araújo se encontraba "emocionalmente afectado" por una combinación de lesiones y críticas intensas que lo llevaron a buscar consuelo en la Tierra Santa. Durante esta temporada, Araújo ha sido objeto de críticas intensas, convirtiéndose frecuentemente en el chivo expiatorio de las debilidades defensivas del equipo.

Pedri Rompe el Silencio: "Lo Necesitamos"

En medio de la incertidumbre sobre su regreso, el internacional español Pedri rompió su silencio para enviar un emotivo mensaje de apoyo a su compañero. Pedri, quien reveló mantener una conexión personal con Araujo, afirmó que ya habló con él en privado.

"No es un tema fácil," admitió Pedri, enfatizando que Araújo es "uno más de la familia". El centrocampista dejó claro que el equipo lo extraña profundamente y lo necesita "tanto dentro como fuera del campo". Además, Pedri instó a su amigo a dejar de lado la culpa por cualquier error que pudiera sentir, recordándole que la imperfección es parte del juego y de la vida. "Todos cometemos errores y lo necesitamos porque, para mí, él es un hermano," sentenció Pedri.

La Defensa de Piqué y la Salud Mental

La súplica de Pedri se produce pocos días después de que la leyenda del club, Gerard Piqué, ofreciera una firme defensa pública de Araújo. Piqué aplaudió al uruguayo por "levantar la mano y decir basta" frente al abuso recibido, criticando la "barra libre" de insultos en el fútbol español. El excapitán destacó que, si bien se espera que los futbolistas construyan una "armadura" para sobrevivir, este proceso puede resultar "no saludable".

El viaje a Tel Aviv prioriza precisamente la salud mental del jugador a largo plazo, sobreponiéndose a las exigencias inmediatas del calendario de partidos.

Mientras Araújo continúa su recuperación espiritual, el club no ha impuesto ninguna presión sobre su fecha de regreso. El equipo de Hansi Flick busca su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones este fin de semana, enfrentando al Osasuna en LaLiga, un partido que Araújo se perderá. El defensa, de 26 años, ha disputado 15 partidos entre LaLiga y la Champions League esta temporada.

