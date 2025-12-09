Champions League | Liverpool gana al Inter de Milán y refuerza su puesto en el Top 8

En el XI inicial de los Reds no figuraba el atacante Mohamed Salah , fuera de la convocatoria tras sus críticas del pasado sábado al entrenador Arne Slot .

Milán, Italia/En un encuentro marcado por la no convocatoria del egipcio Mohamed Salah tras sus polémicas declaraciones, el Liverpool sacó adelante (1-0) in extremis este martes una complicada visita al Inter de Milán para reforzar su candidatura al Top 8 de Champions League.

Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88') decidió un intenso duelo.

"Ganar es una gran sensación, especialmente en el periodo en el que estamos, de tratar de buscar consistencia y algo sobre lo que construir. Espero que hoy sea una de esas actuaciones", declaró el capitán del Liverpool Virgil van Dijk en Amazon Prime.

En el XI inicial de los Reds no figuraba el atacante Mohamed Salah, fuera de la convocatoria tras sus críticas del pasado sábado al entrenador Arne Slot. Como medida disciplinaria, el egipcio no viajó a Milán, pero su sombra planeaba el martes en San Siro.

El inicio de partido fue particularmente complicado para los Nerazzurri, obligados a realizar dos cambios por lesión: primero perdieron al centrocampista turco Hakan Calhanoglu (11') y veinte minutos después al defensa Francesco Acerbi (31').

Entre medias, estuvieron a punto de perder también por expulsión al capitán argentino Lautaro Martínez, autor de una fuerte entrada sobre Andy Robertson (13'), aunque la acción quedó saldada con tarjeta amarilla.

Además, el Liverpool merodeaba el área local, aunque sin chispa en las botas de Alexander Isak o Hugo Ekitike en los metros finales, situación que amenazaba con avivar el debate por la ausencia de Salah.

Poco después de la lesión de Acerbi, el defensa francés Ibrahima Konaté creyó haber adelantado a los Reds con un remate de cabeza, pero el gol fue anulado tras una larga revisión por parte del VAR, debido a una mano previa al gol.

La acción despertó al Inter, que empezó a buscar con peligro la portería de los ingleses. Nicolo Barella envió un disparo de falta directa a la izquierda del arco (39') y minutos más tarde, el brasileño Alisson Becker detuvo un cabezazo de Lautaro Martínez (45+6').

Wirtz agita el partido -

En la segunda mitad se repitió el guion en las áreas: un mayor asedio del Liverpool sin definición, menor número de ocasiones del Inter pero con mayor peligro.

Pero en el recinto milanés, escenario de grandes partidos del Calcio y de Europa, la tensión in crescendo suele ser presagio de goles.

La entrada al césped de Wirtz aportó al Liverpool la inspiración que le faltaba, y el alemán fue protagonista del gol que decantó el partido.

Alessandro Bastoni trató de molestar a Wirtz tirando de su camiseta, una acción que fue castigada desde el VAR con penal.

"El penal puede parecer suave, pero se habría señalado (falta) en cualquier otra parte del campo", valoró Robertson en Amazon Prime.

El húngaro Dominik Szoboszlai, uno de los brotes verdes de la temporada para el Liverpool, no perdonó desde los once metros, y devuelve a los suyos a un Top 8 del que se habían descolgado tras caer 4-1 en Anfield contra el PSV la pasada jornada.

Con 12 puntos de 18 posibles, Inter (5º) y Liverpool (8º) acaban el día en el Top 8 del grupo único -a la espera de los partidos del miércoles-, que garantiza el acceso directo a octavos de final.

Para los italianos, esta es la segunda derrota consecutiva, tras haber caído en la 5ª fecha contra el Atlético de Madrid.

Ambos clubes se jugarán sus boletos directos a octavos de final en las últimas dos jornadas, que se disputarán en enero: el Inter recibirá al Arsenal y visitará al Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool viajará a Marsella y cerrará la fase de grupo único contra el Qarabag.