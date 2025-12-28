Lamine Yamal se corona con el premio Maradona en los Globe Soccer Awards 2025

Con apenas 18 años, el delantero catalán fue distinguido con dos de los galardones más prestigiosos de la noche.

Panamá/La gala de los Globe Soccer Awards 2025 se convirtió en el epicentro del fútbol mundial, donde el presente y el futuro se dieron la mano en una noche de gala.

El gran protagonista de la nueva generación fue Lamine Yamal, la joya del Barcelona, quien no solo se llevó trofeos a casa, sino que también dejó claro que su mentalidad está a la altura de los más grandes.

Lamine Yamal: De "niño" a referente mundial

Con apenas 18 años, el delantero catalán fue distinguido con dos de los galardones más prestigiosos de la noche: el Premio Maradona y el premio al mejor delantero. Tras recibir los honores, Yamal reflexionó sobre su meteórico ascenso en el último año. "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante", confesó el joven crack, asegurando que, gracias a Dios, todo ha salido bien en su transición a la élite.

A pesar de las constantes comparaciones con otras leyendas, Lamine se mostró firme al declarar que prefiere no compararse con nadie, citando como ejemplo la disciplina de los grandes veteranos. Además, en un toque de humildad que cautivó a los presentes, señaló que a pesar de su fama, en su casa solo "manda" su madre, a quien agradeció sus éxitos junto al resto de su familia.

El espejo de Cristiano Ronaldo

Curiosamente, Lamine Yamal utilizó la figura de Cristiano Ronaldo para explicar su filosofía de carrera, afirmando que jugadores como el portugués han llegado a la cima por "querer ser ellos mismos". Y es que CR7 también fue una de las luminarias que brilló con luz propia en Dubái.

Cristiano Ronaldo fue distinguido como el Mejor Jugador de Oriente Medio en esta misma edición de los Globe Soccer Awards. El astro portugués, que milita en el fútbol árabe, reafirmó su impacto mediático y deportivo en la región, demostrando que su ambición sigue intacta a pesar del paso de los años.

La obsesión de los 1,000 goles

Mientras Yamal comienza a recolectar sus primeros premios individuales de peso, Ronaldo sigue desafiando la historia. Durante la gala, el capitán luso lanzó un aviso que sacudió al mundo deportivo: "Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones". Con esta declaración, dejó claro que el retiro no está cerca y que su objetivo es seguir ganando trofeos y alcanzando metas personales en esta etapa de su carrera en Oriente Medio.

La noche en Dubái cerró con un sentimiento de relevo y respeto mutuo. Mientras Lamine Yamal asume la responsabilidad de ser un "jugador importante" bajo el nombre de Maradona, Cristiano Ronaldo continúa cimentando un legado que parece no tener techo, demostrando que en el fútbol, el hambre de gloria no conoce de edades.

