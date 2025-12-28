Serie A resultados: Milan es líder provisional y Nápoles gana para presionar

Doblete de Nkunku para el triunfo 'rossonero' y Hojlund lidera al campeón.

Milán, Italia/El AC Milan se situó líder provisional de la Serie A este domingo, al imponerse 3-0 al Hellas Verona en la 17ª jornada, mientras que el Nápoles se colocó segundo a apenas un punto al vencer 2-0 como visitante a Cremonese.

En ambos casos hubo un claro protagonista al haber firmado un doblete, el francés Christopher Nkunku en el caso del triunfo del Milan y el danés Rasmus Hojlund para el Nápoles.

El Inter de Milán, que empezó líder la jornada, pasa al tercer puesto a dos puntos de la cabeza, a la espera de su partido en el último turno del domingo, en el campo del Atalanta (9º).

En San Siro, en el choque que abrió el domingo, el Milan se adelantó al Hellas Verona (18º) mediante un gol justo antes del descanso (45+1) del estadounidense Christian Pulisic.

Nkunku, fichado en el inicio de la temporada procedente del Chelsea, todavía no había anotado gol en los 14 partidos de Serie A disputados hasta ahora.

Abrió su contador personal de penal (48'), antes de sentenciar el partido rematando un balón que rebotó en el poste tras un envío de Luka Modric (53').

Fue una forma de reivindicación de Nkunku, cuyo bajo rendimiento hasta ahora llevó a su club a fichar al alemán Niklas Füllkrug, procedente del West Ham. Ese jugador estaba ya en la grada del estadio para ver en acción a sus nuevos compañeros y su incorporación será efectiva desde el 1 de enero.

"Vamos a necesitar a todos porque tenemos una agenda muy cargada", declaró el entrenador Massimiliano Allegri después del partido.

El Nápoles, campeón el lunes de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, volvió a la Serie A con otro triunfo, esta vez en el campo de Cremonese por 2-0.

Hojlund anotó en la primera mitad, en los minutos 13 y 45, para que su equipo tuviera un partido muy cómodo.

Son seis los tantos que ha logrado el futbolista danés en esta Serie A en 12 partidos disputados, dos dianas más de las que logró para el Manchester United en toda la temporada pasada de la Premier League.

