Copa África 2025 | Nigeria pasa a octavos y Senegal frena: resultados y clasificación

La Copa de África continuará el domingo con los partidos de la segunda jornada de los grupos E (Guinea Ecuatorial-Sudán y Argelia-Burkina Faso) y F (Gabón-Mozambique y un atractivo Costa de Marfil-Camerún) .

Nigeria, liderada por Ademola Lookman, selló su pase a los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos al ganar 3-2 a Túnez, este sábado en Fez, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Las Super Águilas, que tienen ya además seguro el liderato del grupo C, siguen así los pasos de Egipto, clasificado el viernes, mientras que otro de los grandes favoritos, Senegal, no pasó del empate 1-1 este sábado ante la República Democrática del Congo y no validó por ahora su boleto a la siguiente ronda.

Ante los tunecinos, Lookman fue el líder de Nigeria, dando las asistencias para los dos primeros tantos de su equipo, que consiguieron Victor Osimhen (44') y Wilfred Ndidi (50').

Osimhen, ahora atacante del Galatasaray turco, vio una amarilla por provocar al banquillo rival durante su celebración.

Lookman firmó luego el tercero de los suyos, en el 67, antes de que Túnez inquietara en los minutos finales tras recortar su desventaja con los goles de Montassar Talbi (74') y Ali Abdi (87' de penal).

Nigeria suma 6 puntos, mientras que Túnez, con 3 unidades, se queda segundo en un grupo C donde Tanzania y Uganda, que empataron 1-1 entre sí este sábado, suman un único punto cada una.

Mané acude al rescate -

En el grupo D, Sadio Mané fue el héroe de la tarde para Senegal, marcando un tanto que evitó la derrota de los suyos ante la República Democrática del Congo (1-1).

Senegal dominó pero se encontró ante un rival muy cerrado defensivamente, fue la RD Congo la que abrió el marcador gracias a Cédric Bakambu en el minuto 61.

No tardaron en reaccionar los Leones de la Teranga, igualando en el 69 gracias a Mané, que culminó con éxito una jugada con una gran aportación del jugador del PSG Ibrahim Mbaye.

"El resultado es un poco frustrante. Pudimos haber matado el partido en la primera mitad y no lo hicimos. Lo que valoro de mis jugadores hoy es su capacidad de reacción tras recibir el gol. Eso fue bueno, pero la próxima vez debemos cerrar nuestros partidos antes", declaró el seleccionador de los senegaleses, Pape Thiaw.

Su equipo y RD Congo habían ganado sus partidos de la primera jornada y suman ahora 4 puntos.

Les sigue en la clasificación del grupo Benín (3 puntos), que ganó en el primer partido del día a Botsuana, última sin puntuar.

En la tercera y última jornada, Senegal, uno de los grandes favoritos al título, no podrá fallar ante Benín si quiere clasificarse como líder del grupo y evitar así un cruce complicado en los octavos de final.

-- Resultados del sábado en la 2ª jornada de la fase de grupos de la CAN 2025:

Grupo C

Nigeria 3 - 2 Túnez Los Super Eagles remontan y se afianzan como líderes invictos.

Uganda 1 - 1 Tanzania Empate que deja a ambos con vida, pero sin margen de error.

🔢 Clasificación

Equipo Pts J G E P GF GC Dif Nigeria 6 2 2 0 0 5 3 +2 Túnez 3 2 1 0 1 5 4 +1 Tanzania 1 2 0 1 1 2 3 -1 Uganda 1 2 0 1 1 2 4 -2

Grupo D

Senegal 1 - 1 RD Congo Duelo de líderes que mantiene la paridad en la cima.

Benín 1 - 0 Botsuana Triunfo clave que mete presión por el segundo puesto.

Clasificación