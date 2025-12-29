Mundial 2026 rompe récords históricos con más de 150 millones de solicitudes de entradas

FIFA reiteró que, como organización sin ánimo de lucro , reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro .

Panamá/La fiebre mundialista ya se siente con fuerza. A poco más de un año para el pitazo inicial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya rompió todos los esquemas en materia de interés global, luego de que la demanda de entradas batiera récords históricos, confirmando que el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos apunta a convertirse en el evento deportivo más grande y seguido de todos los tiempos.

Otras noticias: Mundial 2026 | Calor extremo, el gran riesgo para jugadores y aficionados

Alcanzado el ecuador de la fase de sorteo aleatorio de entradas, la FIFA confirmó que se han recibido más de 150 millones de solicitudes procedentes de aficionados de más de 200 países, una cifra nunca antes registrada en la historia del certamen.

Este volumen de peticiones refleja no solo la magnitud del torneo, sino también la expectativa generada por una edición que marcará un antes y un después en el fútbol internacional.

De acuerdo con los datos oficiales, la demanda actual es 30 veces superior al número de entradas disponibles, tomando como base la información verificada de las tarjetas de crédito asociadas a cada solicitud.

Más aún, esta cifra resulta impactante si se compara con la historia del torneo: representa 3.4 veces más que el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la Copa Mundial celebradas desde 1930 hasta la fecha.

Otras noticias: Premier League: Arsenal vs Aston Villa, choque de líder contra aspirante en la jornada 19

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ocultó su entusiasmo ante este fenómeno sin precedentes. “La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los primeros 15 días.

Esta abrumadora respuesta refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol y confirma que haremos historia en Norteamérica, reuniendo a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes”, afirmó el máximo dirigente del fútbol mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, con un formato ampliado que incluirá 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los tres países organizadores. Este nuevo modelo no solo amplía las oportunidades de participación, sino que también refuerza el carácter global e inclusivo del torneo.

El proceso de selección aleatoria de entradas ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). La FIFA ha sido clara en un punto clave: el momento de presentación de la solicitud no influye en las probabilidades de resultar seleccionado, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Tras el cierre de esta fase, se realizará un sorteo que definirá a los beneficiados, mientras que quienes no resulten elegidos tendrán nuevas opciones en las siguientes etapas de venta.

Otras noticias: Cristiano Ronaldo gana premio en Oriente Medio y apunta a los 1000 goles

En cuanto a los precios de las entradas, la FIFA confirmó que se mantendrán sin cambios durante esta fase, brindando estabilidad y previsibilidad a los fanáticos. Además, los seguidores de selecciones clasificadas contarán con una categoría especial de entradas, anunciada el pasado 16 de diciembre, que permitirá asistir a los partidos por un precio accesible de 60 dólares estadounidenses, incluso para la gran final.

Los aficionados también tendrán la posibilidad de adquirir entradas de aficionado de federación miembro participante (FMP), siempre que cumplan con los requisitos establecidos por su respectiva federación. Paralelamente, quienes busquen una experiencia premium podrán optar por los paquetes de hospitality, disponibles a través de On Location, proveedor oficial del torneo, o por paquetes de viaje completos ofrecidos por Qatar Airways, que incluyen entradas, vuelos, alojamiento y transporte.

Finalmente, la FIFA reiteró que, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro. Para el ciclo 2023–2026, el organismo espera destinar el 90 % de sus inversiones presupuestadas al crecimiento del deporte, consolidando así el legado de un Mundial que ya es histórico incluso antes de comenzar.

Con información de FIFA.

Otras noticias: Ranking FIFA | España cierra el año como la mejor del mundo, Jordania y Kosovo las revelaciones