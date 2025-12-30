Inician destrucción de más de 1,500 pacas de cigarrillos incautados desde 2019

La destrucción de esta mercancía forma parte de las acciones para combatir el contrabando, proteger la salud de la población y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Ciudad de Panamá/Este martes arrancó el cronograma para la destrucción de 1,520 pacas de cigarrillos, como parte de un total de 19,522 pacas que permanecían bajo custodia del Ministerio Público desde el año 2019 sin que se hubiese concretado su eliminación conforme a lo establecido por la ley.

El acto fue encabezado por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, y contó con la participación de la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, quien advirtió sobre el impacto negativo del contrabando de cigarrillos en el país.

“Con esta práctica perdemos todos, se afectan las recaudaciones fiscales, generando enormes pérdidas por evasión de impuestos y reduciendo los fondos destinados a salud, educación y programas sociales”, señaló Valdivieso durante su intervención.

La funcionaria destacó que, en lo que va del año 2025, el trabajo coordinado entre la Autoridad Nacional de Aduanas, los estamentos de seguridad y el Ministerio Público permitió alcanzar una cifra histórica en incautaciones de cigarrillos de contrabando.

Según detalló, el valor de la mercancía decomisada asciende a $5 millones 856 mil 145 dólares, el monto más alto registrado desde 2019.

Valdivieso agregó que, de manera adicional, el equipo operativo de Aduanas logró la retención de cigarrillos y productos derivados con un valor aduanal de $8 millones 512 mil 128 dólares, lo que eleva el total de las incautaciones a $14,368,273.00.

En el acto protocolar también participó el doctor Algis Torres, director regional de Salud de Panamá Norte, quien resaltó la relevancia de cumplir con los lineamientos del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Torres recordó que el consumo de productos derivados del tabaco representa un serio riesgo para la salud pública y provoca la muerte de miles de personas cada año.