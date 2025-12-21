Aduana decomisa 300 sacos de cebollas en Chiriquí; conductor no presentó documentación

El decomiso se produjo luego de que el conductor del transporte no presentara la documentación requerida para movilizar el producto.

Chiriquí, David/Agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas decomisaron 300 unidades de cebolla en la provincia de Chiriquí, como parte de los operativos de control que se desarrollan en el marco del programa “Navidad sin Contrabando”, enfocado en frenar el ingreso y transporte irregular de mercancías.

El decomiso se produjo luego de que el conductor del transporte no presentara la documentación requerida para movilizar el producto. Según el reporte oficial, el conductor aseguró que las cebollas habían sido adquiridas en Cerro Punta; sin embargo, el productor señalado negó haber realizado la venta, lo que levantó sospechas sobre la procedencia de la mercancía.

Ante la inconsistencia, las autoridades procedieron al decomiso y anunciaron el inicio de una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades.

Desde Aduanas se informó que en los últimos meses se han realizado numerosos decomisos de mercancía, especialmente en el sistema de encomiendas, incluyendo celulares, perfumería y otros productos que ingresan al país sin el pago de impuestos.

El programa Navidad sin Contrabando ha permitido incautar no solo productos agrícolas, como la cebolla, sino también mercancía diversa que evade los controles fiscales. Las autoridades indicaron que los decomisos recientes han alcanzado volúmenes significativos, lo que refuerza la vigilancia en puntos de control y rutas internas.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan proteger la producción nacional, garantizar la legalidad del comercio y evitar la competencia desleal, especialmente durante la temporada de mayor movimiento comercial.

Con información de Demetrio Ábrego.