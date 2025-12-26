'Navidad sin contrabando' deja incautaciones millonarias; cigarillos lideran los decomisos

Entre los productos más contrabandeados, además de cigarrillos y licores, figuran celulares, perfumes, maquillaje, electrodomésticos sin registro sanitario, medicamentos y cigarrillos electrónicos falsificados, muchos de ellos con impactos directos en la salud pública.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) cerró el año con un balance marcado por el incremento de operativos contra el contrabando, el fortalecimiento institucional y resultados históricos en materia de incautaciones y recaudación.

Soraya Valdivieso, directora de la institución, detalló las acciones ejecutadas para frenar el comercio ilícito que afecta la economía, la salud pública y la reputación logística del país.

Valdivieso destacó que, tras asumir el reto de transformar la institución, se trazó una hoja de ruta enfocada en el fortalecimiento del recurso humano, la inteligencia y la tecnología, lo que permitió cerrar el año con un aumento del 5 % en recaudaciones, alcanzando más de 1,000 millones de dólares, y un incremento del 10 % en recaudaciones no tributarias, en comparación con el año anterior.

En paralelo, Aduanas intensificó sus acciones de fiscalización con el operativo “Navidad sin contrabando”, liderado por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, activo desde septiembre y octubre. Como resultado, se logró el decomiso de casi 2 millones de dólares en mercancía ilegal, incluyendo productos falsificados, cigarrillos, licores y mercancía agropecuaria. Solo en el rubro agro, las incautaciones ya alcanzan cerca de un millón de dólares.

Uno de los focos principales ha sido el contrabando de cigarrillos, identificado como el producto ilícito de mayor impacto. Valdivieso reveló que la institución recibió una situación crítica en este rubro y subrayó la importancia de enfrentarla de forma frontal. “Recibimos la institución con un 97 % de contrabando de cigarrillo local”, afirmó, al explicar que este delito no solo afecta las finanzas del Estado, sino que está vinculado a organizaciones criminales transnacionales.

"Estamos tras la pista de una organización que no solamente contrabandea los cigarrillos electrónicos, sino cigarrillos electrónicos fake", indicó.

La directora advirtió que el contrabando y el fraude marcario están directamente relacionados con el financiamiento de pandillas, terrorismo y narcotráfico, razón por la cual se reforzó la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Fuerza Pública. Según explicó, esta articulación es clave para compensar las limitaciones operativas de Aduanas y atacar las estructuras criminales de manera integral.

"Todos [los estamentos de seguridad] estamos luchando contra el crimen organizado", afirmó.

En cuanto a las rutas del contrabando, Valdivieso indicó que mercancía proveniente de países como India y Corea, con marcas no registradas, ingresa a la Zona Libre de Colón y luego es reexportada hacia otros mercados de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, subrayó la importancia de proteger la imagen del país. “Queremos ser reconocidos como un hub logístico, no como un hub de contrabando”, sostuvo.

La funcionaria confirmó que gran parte de la mercancía decomisada no se queda en Panamá, sino que tenía como destino países de la región, principalmente Colombia. Aclaró que todo el producto incautado es destruido, y ya se coordinan nuevas jornadas de eliminación de cigarrillos y licores junto al Ministerio Público.

Solo en cigarrillos, las operaciones interinstitucionales como Defa, Kalesi, Independencia y Caribe permitieron sacar del mercado ilegal cerca de 10 millones de dólares en mercancía durante este año. No obstante, Aduanas estima que el Estado podría estar perdiendo entre 200 y 400 millones de dólares anuales por contrabando y comercio ilícito, una realidad que impulsa nuevos planes de inversión tecnológica para el próximo año.

Entre los productos más contrabandeados, además de cigarrillos y licores, figuran celulares, perfumes, maquillaje, electrodomésticos sin registro sanitario, medicamentos y cigarrillos electrónicos falsificados, muchos de ellos con impactos directos en la salud pública. Valdivieso recalcó que Aduanas es el primer filtro de control de la carga, por lo que el ingreso de estos productos también representa un riesgo regional, especialmente en zonas fronterizas como Chiriquí.