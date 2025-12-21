Decomisan cigarrillos, zapatillas y otros artículos en operativo contra el contrabando

En la operación también se aprehendieron a 7 tripulantes que serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas.

Más de 2,700 cajas de cigarrillos de contrabando, junto a zapatillas, envases plásticos y una bicicleta eléctrica, fueron decomisadas por las autoridades panameñas tras interceptar una embarcación con destino a Colombia, que había salido de la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con las autoridades, la incautación total incluyó 2,725 cajas de cigarrillos, 48 bultos de zapatillas, 175 envases plásticos con arena y una bicicleta eléctrica.

La acción se desarrolló como parte de la Operación Caribe, ejecutada por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada junto a unidades aeronavales, la cual permitió interceptar un barco con destino a Colombia, que transportaba la mercancía ilícita. El cargamento había salido de la Zona Libre de Colón, según las investigaciones preliminares.

Tras concluir los allanamientos y registros correspondientes, la Fiscalía confirmó que la incautación de las 2,725 cajas de cigarrillos representa un golpe a las estructuras dedicadas al contrabando en la región.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de delincuencia organizada transnacional.