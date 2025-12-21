Operativos policiales dejan más de 300 paquetes de droga incautados y 229 aprehendidos

Del total, 113 fueron capturadas por oficio , 88 por faltas administrativas , 19 en flagrancia , 8 por microtráfico y una por narcotráfico , lo que refleja el alcance de los operativos contra estructuras vinculadas a la droga.

Panamá/Más de 300 paquetes de droga fueron incautados en todo el país durante las últimas 24 horas como resultado de los operativos ejecutados por la Policía Nacional, en el marco del Plan Firmeza, una estrategia enfocada en el combate al delito y al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones policiales permitieron la aprehensión de 229 personas en distintos puntos del territorio nacional. Del total, 113 fueron capturadas por oficio, 88 por faltas administrativas, 19 en flagrancia, 8 por microtráfico y una por narcotráfico, lo que refleja el alcance de los operativos contra estructuras vinculadas a la droga.

Durante las intervenciones se realizaron 23 diligencias de allanamiento, que dieron como resultado el decomiso de 321 paquetes de sustancias ilícitas, además de tres armas de fuego, 26 municiones, 333 dólares en efectivo y la recuperación de dos vehículos.

Las autoridades también reforzaron los controles en las vías. En materia de tránsito, se colocaron 1,156 infracciones, de las cuales 190 correspondieron a exceso de velocidad, 60 por luces no adecuadas, 17 por uso del celular al conducir, 34 por licencias vencidas y 13 por embriaguez comprobada. Asimismo, 76 vehículos fueron remolcados en grúa por diversas irregularidades.

Las autoridades reiteraron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para golpear el microtráfico y el narcotráfico, así como para reforzar la seguridad ciudadana y el orden público en todo el país.