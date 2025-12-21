Cámara de Comercio sobre salario mínimo: 'Panamá ganó un acuerdo histórico por el empleo'

De acuerdo con Arias, el proceso se dio tras “diez años y cinco negociaciones sin lograr acuerdos en la mesa del salario mínimo” , un escenario que obligó a trabajadores y empleadores a replantear sus posiciones.

Panamá/"Panamá ganó" aseguró el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, al calificar el consenso alcanzado en la mesa del salario mínimo como un "logro histórico por el empleo" y la estabilidad del país, tras una década de negociaciones fallidas.

De acuerdo con Arias, el proceso se dio tras “diez años y cinco negociaciones sin lograr acuerdos en la mesa del salario mínimo”, un escenario que obligó a trabajadores y empleadores a replantear sus posiciones. Según explicó, esta vez las partes entendieron que “estábamos ante una oportunidad en la que o perdíamos todos, o ganábamos todos”.

El dirigente empresarial indicó que el acuerdo no respondió a una lógica de confrontación. “Aquí no había espacio para vencedores o vencidos; había espacio para construir país”, afirmó, al destacar que el diálogo permitió avanzar en un momento clave para la estabilidad económica y social.

Durante las conversaciones, señaló, cada sector llegó con intereses distintos. “Los trabajadores buscaban proteger su poder adquisitivo y los empleadores procurábamos la sostenibilidad de nuestras empresas”, explicó. Sin embargo, indicó que fue posible encontrar un punto de coincidencia: “el bienestar general del país, ese que hace que la rueda siga rodando”.

Arias reconoció que la mesa atravesó momentos de tensión y estuvo cerca de romperse, pero aseguró que el acuerdo se logró porque las partes “supimos hacer a un lado intereses particulares para concentrarnos en el bien común”, lo que permitió mantener vivo el diálogo.

El presidente de la Cciap también destacó como un hecho inédito la participación directa del gremio empresarial en el proceso. “Esta vez, se nos dio un espacio como comisionado principal en la mesa y estuvimos allí, trabajando directamente, discutiendo, escuchando y construyendo consensos”, señaló.

En cuanto al eje del empleo, Arias fue enfático al afirmar que esta fue la principal prioridad del sector empleador. “Para nosotros, el empleo no es un concepto técnico ni un número en una tabla; es nuestro motor”, dijo. Añadió que “detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, un proyecto de vida y un país que quiere avanzar”.

El dirigente empresarial también reconoció el rol del Gobierno, al señalar que “fue garante, acompañó, facilitó y ayudó a que las partes se entendieran sin imponer”, lo que permitió que las conversaciones avanzaran incluso en los momentos más complejos.

El acuerdo, según Arias, beneficia a miles de trabajadores y brinda estabilidad a la pequeña y mediana empresa, un sector clave para la economía nacional. En ese sentido, sostuvo que “este acuerdo no es un punto final; es un punto de partida”.

El presidente de la Cciap concluyó que el proceso deja una lección clara para el país: “cuando dejamos los extremos a un lado y empujamos hacia el mismo lado, Panamá gana”.