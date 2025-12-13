Premier League resultados: Liverpool vence a Brighton con el regreso de Salah

Londres, Reino Unido/El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la 16ª jornada de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top 4 provisional al vencer 2-0 al Everton.

En Anfield, y con todos los ojos puestos en el banquillo y en Salah, hubo quien se perdió el gol de los Reds, cuando a los 45 segundos, el francés Hugo Ekitike adelantó al Liverpool.

El defensa central Joe Gomez, que había asistido a Ekitike de cabeza, tuvo que retirarse lesionado (25'), y el entrenador Arne Slot decidió dar entrada entonces a Salah.

El egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).

La victoria, la primera en Premier League luego de dos empates consecutivos, envía a los Reds a la 6ª posición provisional con 26 puntos, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.

Los Blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con dianas de Cole Palmer (21') y del francés Malo Gusto (45+1').

Los hombres de Enzo Maresca pusieron así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el colista Wolverhampton.

Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool.

La estrella del Liverpool Mohamed Salah regresó al equipo este sábado contra el Brighton, como suplente y entrando en juego en el minuto 26, cuatro días después de haber sido apartado en la Liga de Campeones tras sus explosivas declaraciones de hace una semana.

El egipcio habló sin pelos en la lengua el pasado sábado en Leeds (3-3) tras un tercer partido consecutivo empezando en el banquillo, una racha de suplencia inédita para la leyenda de los Reds, autor de 250 goles en 420 partidos con el club.

Sus declaraciones llevaron al entrenador Arne Slot a apartar al extremo para el partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, ganado 1-0 el martes en Italia.

Salah denunció una situación "inaceptable", unas "promesas" no cumplidas por el club tras la renovación de su contrato en abril y afirmó no tener "ninguna relación" con el entrenador.

También sugirió que el partido contra el Brighton podría ser el último que juegue con el Liverpool.

Este sábado en Anfield, Slot recurrió a Salah en el minuto 26 después de que el lateral derecho Joe Gomez saliera por lesión. El húngaro Dominik Szoboszlai pasó a la defensa y el egipcio ocupó su plaza en el ataque.

El delantero de 33 años partirá después a Marruecos para disputar la Copa de África con Egipto.

El viernes Slot anunció que iba a hablar con el jugador antes de decidir si formaría parte del grupo para la 16ª jornada de la Premier League.

Para este partido, el neerlandés no cuenta, entre otros, del extremo izquierdo Cody Gakpo.

Anunciado como duda, el delantero centro Alexander Isak fue suplente, mientras que el francés Hugo Ekitiké titular.