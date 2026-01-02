Según relató su madre, Sara González de la Rosa, la joven se encontraba en la ciudad de Panamá celebrando su cumpleaños, el pasado 20 de noviembre, cuando sufrió una caída producto de las lluvias, lo que le ocasionó una lesión en una pierna.

Colón/La familia de Sara Elizabeth de la Rosa, una joven de 22 años, presentó este viernes 2 de enero una denuncia ante la Fiscalía Regional de Colón por presunta negligencia médica, luego de que la paciente ingresara a un centro hospitalario por una fractura en la pierna y actualmente se mantenga en estado crítico, en coma y recluida en cuidados intensivos en el Hospital Manuel Amador Guerrero.