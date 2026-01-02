El caso está relacionado con la muerte de una joven ocurrida entre el 17 y el 22 de abril de 2021, en el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera.

La Chorrera, Panamá Oeste/Dos médicos fueron suspendidos de sus cargos, tras ser imputados por el delito de homicidio culposo, informó el Ministerio Público a través de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.