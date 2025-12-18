La Finalissima Argentina vs España ya tiene fecha y calentará motores mundialistas

El estadio del partido, en Lusail , será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo Mundial de Argentina en diciembre de 2022 .

Asunción, Paraguay/Campeonas de sus respectivos continentes en el verano boreal 2024, Argentina y España se verán las caras el próximo 27 de marzo en Lusail, Catar, en una 'Finalissima' que servirá de aperitivo del Mundial 2026 para dos de las grandes favoritas en Norteamérica.

La CONMEBOL, la UEFA y las federaciones argentina (AFA) y española (RFEF) anunciaron este jueves la fecha y la ciudad de la cuarta edición de esta competición.

Luego de dos primeras ediciones disputadas en 1985 y 1993 se celebró bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental se retomó en 2022, con victoria de Argentina 3-0 sobre Italia en el partido disputado en Wembley, Londres.

La Albiceleste, que también había ganado la edición 1993 contra Dinamarca, llegará por tanto como defensora del trofeo, tres meses antes de poner en juego en Norteamérica su preciado Mundial conquistado hace exactamente tres años en Catar.

El estadio del partido, en Lusail, será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo Mundial de Argentina en diciembre de 2022. Año y medio después, el combinado sudamericano renovó también su dominio continental, imponiéndose 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos.

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico", destacó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, citado en un comunicado.

- Duelo Messi-Yamal -

Enfrente estará España, que llega al duelo como líder del ranking FIFA de selecciones (seguida por Argentina) y como vigente campeona de Europa, luego de haberse impuesto 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, que se disputó en Alemania.

"La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones", destacó en el comunicado Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

La Roja disputará su primera Finalissima, antes de poner rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las grandes favoritas del Mundial.

Uno de los principales atractivos del duelo será el enfrentamiento sobre el césped del astro argentino Messi y del prodigio español Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona.

El nuevo '10' del Barça, protagonista del título europeo de la Roja, ha recibido comparaciones con Messi a lo largo de su joven carrera.

En otro comunicado, la RFEF recordó que ambas selecciones llegan al partido en máxima igualdad, tras haberse enfrentado oficialmente en 14 ocasiones: 6 victorias para cada uno y dos empates.

Tras el sorteo para el Mundial 2026 realizado el pasado 5 de diciembre, Argentina quedó emplazada en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, y España en el Grupo H, en el que se enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

