Premier League | Máximos artilleros luego de disputadas 16 jornadas en el fútbol inglés

Haaland domina la tabla, mientras Igor Thiago y un grupo de perseguidores mantienen viva la lucha por el Botín de Oro.

Panamá/La Premier League sigue ofreciendo espectáculo y goles, y tras 16 jornadas ya se perfilan los grandes protagonistas de la temporada.

El líder indiscutible es Erling Haaland, delantero del Manchester City, quien con 17 goles confirma su condición de máximo referente ofensivo en Inglaterra. El noruego ha convertido 13 tantos de jugada, 3 de cabeza y 1 de penal, demostrando su versatilidad y capacidad para definir en cualquier contexto.

Otras noticias: Premier League resultado | Erling Haaland con doblete le da el triunfo al Manchester City

Otras noticias: Copa Intercontinental | PSG en la tanda de penales venció a Flamengo y se coronó campeón

Detrás aparece la gran revelación: Igor Thiago, atacante del Brentford, que suma 11 goles. Su registro destaca por la eficacia desde el punto de penal, con 5 anotaciones, además de sus 5 goles de jugada y 1 de cabeza. El brasileño se ha convertido en el motor ofensivo de los “Bees” y en uno de los nombres propios del campeonato.

Con 7 goles, varios jugadores comparten protagonismo en la tercera línea de la tabla:

Antoine Semenyo ( Bournemouth ), con 5 tantos de jugada y un gol de tiro libre .

( ), con y un gol de . Danny Welbeck ( Brighton and Hove ), que combina 5 goles de jugada , 1 de cabeza y 1 de tiro libre .

( ), que combina , y . Jean-Philippe Mateta ( Crystal Palace ), con un perfil más variado: 2 de jugada , 2 de cabeza y 3 de penal .

( ), con un perfil más variado: , y . Hugo Ekitike ( Liverpool ), que ha marcado 6 de jugada y 1 de cabeza , mostrando potencia y oportunismo.

( ), que ha marcado y , mostrando potencia y oportunismo. Phil Foden (Manchester City), pieza clave en el esquema de Guardiola, con 5 goles de jugada y 2 de cabeza.

Otras noticias: Luis Suárez renueva con Inter Miami para 2026: jugará otra temporada con Messi

Un escalón más abajo, con 6 goles, aparecen Bryan Mbeumo (Manchester United) y Richarlison (Tottenham), ambos con registros similares: 5 de jugada y 1 de cabeza.

La lista de goleadores con 5 tantos es extensa y refleja la competitividad del torneo. Entre ellos destacan nombres como Pedro Neto (Chelsea), Harry Wilson (Fulham), Bruno Fernandes (Manchester United) y Jarrod Bowen (West Ham United), todos aportando calidad y goles a sus equipos.

La lucha por el Botín de Oro de la Premier League promete emociones fuertes. Mientras Haaland mantiene su hegemonía con cifras demoledoras, nuevas figuras como Igor Thiago y jóvenes talentos como Ekitike o Foden buscan consolidarse en la élite. Con apenas 16 jornadas disputadas, la batalla por ser el máximo goleador está lejos de definirse y promete mantener la tensión hasta el final.

Otras noticias: Neymar en 2025: Goles clave para salvar al Santos, lesiones y dudas sobre su futuro