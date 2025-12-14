Premier League resultado | Erling Haaland con doblete le da el triunfo al Manchester City

Londres, Reino Unido/El Manchester City, primer perseguidor en la Premier League del líder Arsenal, se impuso este domingo 3-0 en la cancha del Crystal Palace durante la decimosexta jornada, con doblete del noruego Erling Haaland.

Los Citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron la víspera 2-1 al colista Wolverhampton.

Haaland (41', 88' de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69'), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar Selhurst Park, feudo de los Eagles (5º, 26 puntos).

Otras noticias: Lionel Messi en medio del caos en la India ¿qué ocurrió?

Otras noticias: Xabi Alonso, sobre su futuro en el Real Madrid: "Llevo muchos años en el fútbol, no me sorprende nada"

El noruego de 25 años suma así 17 goles en las primeras 16 fechas, unas cifras impresionantes que le elevan aún más en la tabla de goleadores de la Premier League.

A un solo punto del City queda el Aston Villa (3º, 33 pts), que venció 3-2 en la cancha del West Ham tras haber estado hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador.

Matheus Fernandes adelantó a los Hammers (18°) a los 30 segundos de partido, antes de que su compañero griego Konstantinos Mavropanos anotase contra su portería para empatar (9').

Los locales volvieron a adelantarse gracias a Jarrod Bowen (24'), pero en la segunda mitad Morgan Rogers firmó un doblete (50', 79') que alargó a nueve la racha de victorias consecutivas entre todas las competiciones para los hombres de Unai Emery.

Fuera del Top 5, el Sunderland (7º) se impuso 1-0 en su cancha durante el derbi de Tyne & Wear contra el Newcastle.

Los Black Cats, recién ascendidos y una de las revelaciones de la temporada, se beneficiaron de un gol contra su portería del atacante alemán Nick Woltemade (46') en los primeros compases de la segunda mitad, resultado que deja a las Urracas en media tabla (12º).

Justo por delante está el Tottenham (11º), que cayó 3-0 en su visita al Nottingham Forest (16º), con doblete del centrocampista Callum Hudson-Odoi (28', 50').

La derrota vuelve a poner en el ojo del huracán al técnico de los Spurs, el danés Thomas Frank, que había recuperado algo de crédito tras encadenar dos victorias entre campeonato y Liga de Campeones de Europa.

El domingo se disputará además el Brentford-Leeds antes de que el lunes el Manchester United (8º, 25 puntos) cierre la decimosexta jornada contra el Bournemouth (14º).

Liverpool firma la paz con Salah contra Brighton.

Una semana después del decepcionante empate 3-3 en Leeds y de las posteriores declaraciones incendiarias de Mohamed Salah, el Liverpool venció este sábado 2-0 al Brighton, con el egipcio como protagonista, durante la decimosexta jornada de Premier League, en la que el líder Arsenal sufrió más de la cuenta contra el colista Wolverhampton.

El atacante egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán por la Liga de Campeones de Europa, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Hugo Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').

Antes, el francés había abierto el marcador a los 45 segundos, asistido por el inglés Joe Gomez, quien tuvo que retirarse por lesión (26'), propiciando así la entrada de Salah al campo.

Su asistencia a Ekitike supuso su participación número 277 de gol con el Liverpool en Premier League (188 goles y 89 asistencias), un nuevo récord para un solo jugador con un único equipo.

"Mohamed es un gran, gran profesional", declaró Ekitike a la BBC. "Le miro como un ejemplo. Se puede ver lo mucho que está involucrado en goles y asistencias".

Salah, "una leyenda" -

"Es una leyenda aquí. Compartir el campo con él es una bendición. Es el tipo de jugador que hace que nos guste el fútbol", añadió el ariete francés, que suma ya 7 goles en campeonato.

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero, servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3').

Este será el último partido del egipcio con su club al menos hasta mediados de enero, ya que Salah pondrá rumbo esta semana a la Copa Africana de Naciones con la selección de Egipto.

Más allá de la vuelta al césped del atacante, el resultado también fue positivo para los Reds, luego de dos empates consecutivos. Con 26 puntos, el Liverpool ocupa provisionalmente la sexta posición, a diez puntos del líder Arsenal.

En el Emirates Stadium, en tanto, un desafortunado tanto contra su portería del guardameta Sam Johnstone (70') abrió el marcador a favor de los Gunners.

Cuando la afición local celebraba ya el nuevo triunfo del líder de la liga inglesa, apareció el nigeriano Toluwalase Arokodare (90') para lograr provisionalmente un empate in extremis que habría valido su peso en oro para los Wolves.