Consternación en Ecuador: asesinan a un futbolista profesional

El defensa de 33 años e internacional con Ecuador fue víctima de la violencia en Guayaquil, epicentro del narcotráfico.

Guayaquil, Ecuador/El futbolista ecuatoriano Mario Pineida fue asesinado en un atentado el miércoles, informó su equipo, el Barcelona del puerto de Guayaquil, foco de la violencia en el país a causa del narcotráfico.

Pineida, de 33 años, militaba en Barcelona desde 2023 e integró la selección ecuatoriana que jugó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

Barcelona "informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra" en Guayaquil, indicó en la red social X.

El crimen fue confirmado por el Ministerio del Interior, según el cual una unidad especial de la policía "está trabajando en el caso".

El portal digital Primicias señaló que dos personas que se movilizaban en motocicletas dispararon contra Pineida, su madre y otra mujer, sin precisar si hay más víctimas.

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", señaló el popular equipo guayaquileño.

El elenco Torero pidió a la afición "elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia".

En setiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

