Mundial 2026 | Conoce cuánto recibirá la selección de Panamá por jugar en la copa

París, Francia/La selección campeona del Mundial 2026 de fútbol recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA, anunció la institución el miércoles.

En total, FIFA ha anunciado una contribución récord de 727 millones de dólares.

De ellos, 655 millones se repartirán teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, un incremento del 50% respecto a los 440 millones de dólares de Catar 2022.

Los otros 72 millones restantes se repartirán en razón de 1,5 millones para cada uno de los 48 participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparativos".

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50% más que en 2022.

Tras la victoria de Argentina en la pasada edición, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se embolsó 42 millones de dólares, frente a los 30 millones que ganó Francia como finalista.

En esta ocasión, el equipo finalista se embolsará 33 millones de dólares; el 3º clasificado, 29 millones, y el cuarto, 27 millones de dólares.

La cifra va disminuyendo progresivamente, hasta un mínimo de 9 millones para los equipos que caigan eliminados en fase de grupos, es decir que la selección de Panamá por disputar los tres partidos del Grupo L garantizan recibir los 9 millones de dólares como premio, más 1,5 millones que recibió para "cubrir gastos de preparativos" tal cual lo apunta FIFA.

¡CONFIRMADO! PANAMÁ Y MÉXICO SE ENFRENTARÁN EN AMISTOSO

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) ha anunciado oficialmente la disputa del segundo partido amistoso internacional de la Selección de Panamá de cara al año 2026. La escuadra panameña recibirá a su similar de México el próximo jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá.

Este compromiso se convierte en el segundo encuentro confirmado en el calendario, pues no corresponde a una fecha FIFA. Previamente, Panamá jugará un partido amistoso internacional contra Bolivia el domingo 18 de enero.

Debido a que el encuentro se disputará fuera de las fechas oficiales FIFA, la Selección Mayor de Panamá estará integrada principalmente por jugadores del plano local, provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Estos partidos servirán como una importante evaluación del talento local y brindarán rodaje internacional a futbolistas que buscan consolidarse en el proceso de la Selección Nacional de Panamá. La última vez que Panamá y México se midieron en un partido amistoso fue en 2021, con victoria para la selección mexicana por marcador de 3-0.

