Mundial 2026 | Subcampeón con Croacia en Rusia 2018 opinó sobre Panamá y el Grupo L

Panamá/El exlateral croata Šime Vrsaljko, subcampeón del Mundial de Rusia 2018, se refirió al panorama de la Selección de Croacia de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista concedida al diario croata Jutarnji List, desde Zagreb, el exinternacional abordó el desafío que representa el grupo y dejó conceptos claros sobre sus rivales.

Vrsaljko destacó la importancia del partido inaugural ante Inglaterra, que se disputará en Dallas, al considerarlo determinante para el rumbo del torneo. “Ese primer partido marcará el curso posterior de los acontecimientos”, señaló, convencido de que Croacia suele mostrar su mejor versión frente a las selecciones más fuertes.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue su análisis sobre las otras dos selecciones del grupo, en referencia directa a Panamá y Ghana. El exjugador fue claro al afirmar: “Las otras dos selecciones no están tan consolidadas, pero hoy tenemos toda la información disponible, así que creo que no será un secreto”.

La declaración refleja la visión de una Croacia que, si bien reconoce el crecimiento de sus rivales, se apoya en el estudio, análisis y conocimiento previo como herramientas clave para afrontar el Mundial. Vrsaljko explicó que, en la actualidad, la preparación de las selecciones es mucho más profunda, con acceso a datos, videos y análisis tácticos detallados de cada oponente.

A pesar de ese análisis, el subcampeón mundial fue enfático en remarcar que Croacia nunca debe ser subestimada. “Nunca se debe descartar a Croacia”, afirmó, recordando que incluso en momentos de transición o cuando el equipo es cuestionado, suele responder con actuaciones por encima de lo esperado.

En ese contexto, destacó nuevamente la influencia de Luka Modrić e Ivan Perišić, a quienes considera los pilares del vestuario y ejemplos de profesionalismo y liderazgo. “Son un modelo a seguir para las futuras generaciones”, aseguró, resaltando su capacidad para guiar a los jugadores jóvenes en torneos de máxima exigencia.

El optimismo de Vrsaljko se mantiene intacto de cara a 2026. “Claro que creo en nuestra selección”, dijo, convencido de que el equipo estará preparado para competir al máximo nivel, incluso si es subestimado por sus rivales.

Cabe recordar que Panamá y Croacia se enfrentarán el 23 de junio en Toronto, en un duelo que será clave dentro del grupo y que permitirá medir el crecimiento del conjunto canalero ante una selección acostumbrada a los grandes escenarios. El cruce ante Ghana también será determinante en un grupo que promete alta exigencia desde el primer partido.

