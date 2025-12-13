Selección de Panamá | Tomás Rodríguez a un paso de jugar en Paraguay

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El nombre del delantero panameño Tomás Rodríguez está en boca de todos en el fútbol sudamericano, luego de conocerse que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Club Olimpia de Paraguay, uno de los equipos más históricos del continente.

La información fue revelada por el reconocido diario paraguayo ABC, que asegura que el atacante canalero sería la séptima incorporación de Olimpia de cara a la nueva temporada.

Otras noticias: Olympique Marsella da un paso firme en la UEFA Champions League

Otras noticias: Kadir Barría: “Todavía no asimilo lo que estoy viviendo”

Rodríguez llegaría al conjunto franjeado tras su paso por Monagas SC de Venezuela, club en el que dejó números contundentes y un rendimiento que llamó la atención de varios equipos de la región. En las dos temporadas que vistió la camiseta del conjunto venezolano, el panameño anotó 34 goles y repartió 9 asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del torneo.

De concretarse su llegada a Olimpia, Tomás Rodríguez daría un paso importante en su carrera profesional, al incorporarse a un club con amplia trayectoria internacional, múltiples títulos locales y una rica historia en torneos de Copa Libertadores. Según el reporte de ABC, la directiva olimpista ve en el panameño un perfil ideal para reforzar su ofensiva y competir en los frentes nacionales e internacionales.

Otras noticias: Mundial 2026 espiando al rival | A sus 40 años, Luka Modric sigue siendo la pesadilla de sus contrarios

El buen momento del atacante también se refleja en su valor de mercado, que actualmente se estima en un millón de dólares, cifra que respalda su proyección y el interés que ha despertado en el mercado sudamericano.

A nivel de selección nacional, Tomás Rodríguez formó parte del grupo de jugadores que consiguió el histórico pase al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, el delantero luchará por ganarse un lugar en la lista final y representar a Panamá en la máxima cita del fútbol.

Otras noticias: Mundial 2026: Panamá vs Croacia ¿Recuerdan a Ivana Knoll la novia de Catar 2022?

La Selección de Panamá integra el Grupo L del Mundial, junto a potencias como Inglaterra, Croacia y Ghana, un desafío de alto nivel en el que Rodríguez buscará aportar goles, experiencia y desequilibrio en el frente de ataque.

Mientras se aguarda la confirmación oficial, el posible fichaje de Tomás Rodríguez por Olimpia de Paraguay genera expectativa tanto en el fútbol paraguayo como en Panamá, donde el delantero se perfila como uno de los nombres a seguir en la temporada que se avecina.

Otras noticias: La selección de Panamá jugará amistoso ante Bolivia, FPF lo hizo oficial