Olympique Marsella da un paso firme en la UEFA Champions League

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El Olympique de Marsella logró un valioso triunfo 2-3 ante el Royale Union Saint-Gilloise, en un duelo intenso donde el equipo francés mostró eficacia ofensiva y resistencia defensiva para asegurar tres puntos fundamentales que lo colocan ahora en el puesto 16, dentro de la zona de playoffs de esta fase de liga en la UEFA Champions League.

Otras noticias: Mundial 2026| Cancillería de Panamá anuncia requisitos para viajar a Toronto

El partido comenzó con un golpe tempranero del conjunto local, cuando Anan Khalaili abrió el marcador al minuto 5. Sin embargo, el Marsella reaccionó rápidamente gracias a Paixão, quien igualó el duelo al minuto 15. La remontada se consolidó antes del descanso cuando Mason Greenwood marcó el 1-2 al minuto 41, anticipando una noche brillante para el atacante inglés.

En la segunda mitad, Greenwood volvió a aparecer al minuto 58 para ampliar la ventaja a 1-3, convirtiéndose en la figura ofensiva del encuentro. Aun así, el Royale Union no bajó los brazos y Khalaili anotó su segundo gol del partido al 71’, acercando el marcador a 2-3 y manteniendo la tensión hasta el pitazo final.

Otras noticias: Calendario Mundial 2026 | La selección de Panamá conoce sus destinos, aquí te contamos

Otras noticias: Mundial 2026 | FIFA anuncia cambios en pausas obligatorias de hidratación

Actuación de Michael Amir Murillo según Flashscore

El panameño Michael Amir Murillo fue titular y disputó los 90 minutos, recibiendo una calificación de 7.1, una de las más altas de la línea defensiva del Marsella. Su desempeño fue clave para sostener el resultado en los momentos de mayor presión del rival.

Datos estadísticos de Murillo:

Toques totales: 98

98 Pases acertados: 68/79 (86%)

68/79 (86%) Pases precisos en el último tercio: 12/18 (67%)

12/18 (67%) xA (expected assist): 0.06

0.06 Regates exitosos: 2/3 (67%)

2/3 (67%) Toques en el área rival: 2

2 Duelos ganados: 9

9 Aéreos: 2/3 (67%)

Terrestres: 4/6 (67%)

Intercepciones: 1

1 Despejes: 3

3 Faltas cometidas: 1

1 Faltas recibidas: 2

2 Minutos jugados: 90

El desempeño de Murillo destaca por su precisión en salida, su participación ofensiva medida pero eficaz y su capacidad de sostener duelos tanto aéreos como por tierra, elementos que fueron determinantes para proteger la ventaja visitante.

Con esta victoria, el Olympique de Marsella toma un respiro importante en la clasificación, mientras que Michael Amir Murillo consolida su rol como pieza clave en el esquema defensivo del club francés.

Otras noticias: Mundial 2026 calendario | Descubre Toronto ciudad que recibirá a la selección de Panamá

Otras noticias: Resultado sorteo Mundial 2026 | Así quedaron conformados los grupos en Washington

Otras noticias: Mundial 2026: Panamá vs Croacia ¿Recuerdan a Ivana Knoll la novia de Catar 2022?