Mariscos, protagonistas en las mesas panameñas para despedir el año

Para muchos, colocar pescado en la mesa de fin de año simboliza buena suerte, prosperidad y agradecimiento a Dios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de la mañana, el Mercado de Mariscos de la Ciudad de Panamá registra un notable movimiento, con cientos de panameños llegando para realizar sus compras de fin de año, manteniendo vivas tradiciones que combinan creencias populares, simbolismo religioso y economía familiar.

Entre pasillos llenos de pescado fresco, camarones y otros frutos del mar, los compradores explican que el consumo de mariscos en estas fechas va más allá del gusto. Para muchos, colocar pescado en la mesa de fin de año simboliza buena suerte, prosperidad y agradecimiento a Dios. Algunos incluso señalan que el pez recuerda a Jesucristo, reforzando el sentido religioso de la celebración.

“Es tradición, algo que vengo haciendo desde hace muchos años”, comentó uno de los consumidores mientras compraba pescado para asarlo y compartirlo con su familia. Para él, este alimento representa buena fortuna para el año que inicia, siempre acompañado de gratitud y fe.

Otros compradores optan por camarones, langostinos u otros mariscos, ya sea para variar el menú tras haber consumido jamón o pavo en Navidad, o porque consideran que estos productos resultan más económicos y accesibles. Algunos incluso buscan elementos específicos como los 12 langostinos, asociados a los deseos para cada mes del año, acompañados de frutas como la manzana, siguiendo creencias populares.

“Siempre tratamos de no comer lo mismo, de comenzar el año diferente”, explicó otro consumidor, quien combina mariscos con otros platos tradicionales, resaltando que la variedad también simboliza renovación y nuevos comienzos.

Los precios, según los compradores, se mantienen relativamente accesibles, lo que permite que más familias puedan cumplir con estas costumbres sin afectar demasiado su presupuesto.

Así, el Mercado de Mariscos se convierte una vez más en punto de encuentro de tradiciones, fe y esperanza, donde los panameños se preparan para despedir el año y recibir el nuevo con mesas llenas de sabor, significado y optimismo.

Con información de Heady Leane Morán