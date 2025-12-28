'Abre camino', entre los rituales más buscados por quienes esperan cerrar el año con buenas energías

Entre los más solicitados se encuentran el “abre camino” y el baño de "Agua de Canela", que incluye ingredientes como ajo en polvo y miel, esta última asociada con la dulzura y la prosperidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de los últimos días del año, la tradicional bajada de Sal Si Puedes experimenta un incremento notable de visitantes, muchos de ellos motivados por la amplia oferta de rituales de fin de año, utilizados como símbolo de renovación, armonía y atracción de buenas energías para el inicio del 2026.

Entre los más solicitados se encuentra el “abre camino” y el baño de "Agua de Canela", que incluye ingredientes como ajo en polvo y miel, esta última asociada con la dulzura y la prosperidad. De acuerdo con los comerciantes, la miel es dulce, es azúcar, para atraer todo lo bueno en el nuevo año.

Estos rituales, que se transmiten de generación en generación, suelen realizarse antes de la medianoche del 31 de diciembre. Para alejar las malas energías, algunos optan por combinaciones de sal gruesa, añil y limón, utilizadas no solo en baños, sino también para trapear y desahumar los hogares.

Una de las figuras más conocidas del lugar es Carmencita, quien lleva más de 30 años preparando rituales de fin de año. Según relata, personas de distintas regiones del país llegan hasta este punto con la esperanza de “activar las buenas vibras”.

Explicó que lo primero es bañarse con jabón de coco y sal marina, el cual es muy bueno. A su vez, mostró a este medio algunos de los baños ya preparados con los que cuenta, entre ellos los llamados “estrancadera”.

Te podría interesar: Bomberos de Veraguas retomarán operativos en puestos de pirotecnia tras accidente a menor

La suerte y la lotería, entre las mayores motivaciones

De acuerdo con los vendedores, uno de los principales deseos de los visitantes es atraer la suerte, sobre todo relacionada con los juegos de azar y la lotería. Para ello, los más buscados son los baños de mandarina, ruda y champaña.

Este último ritual incluye un paso simbólico: utilizar solo la mitad del preparado durante el baño y verter el resto en la entrada de la casa, mientras se piden los deseos para el nuevo año.

Más allá de las creencias, los propios participantes coinciden en que la actitud y la alegría con la que se despide el año juegan un papel fundamental.

Con información de Emilio Batista