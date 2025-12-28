Bomberos de Veraguas retomarán operativos en puestos de pirotecnia tras accidente a menor

Las instituciones reiteran la importancia de la prevención y del control responsable por parte de los adultos.

Santiago de Veraguas/Desde el Cuerpo de Bomberos en la provincia de Veraguas salió la propuesta de retomar los operativos para verificar los puestos de ventas de pirotecnia y no solo los locales fijos, sino los transitorios, por la seguridad de los menores.

Las recomendaciones se dieron luego de la confirmación del accidente a un niño de 10 años que perdió partes de los dedos de la mano.

Ayer sábado 27 de diciembre, pese a las reiteradas advertencias de los servicios de emergencia médica sobre los riesgos del uso de pirotecnia, en la provincia de Veraguas se registró el primer accidente grave relacionado con estos artefactos en lo que va del año 2025.

Este incidente ha llevado a las autoridades a reforzar el llamado a padres y tutores para que extremen la vigilancia y eviten que los menores tengan acceso a este tipo de productos. Los organismos de emergencia recuerdan que los niños no deben manipular pirotecnia, debido al alto riesgo de quemaduras, amputaciones y otras lesiones graves.

Aunque este es el primer caso grave registrado en 2025 en Veraguas, las estadísticas reflejan que el problema persiste. En 2024 también se reportó un accidente de gravedad similar, en el que otro menor perdió parte de una mano como consecuencia del uso de pirotecnia.

Además, las autoridades sanitarias instan a la población a mantener medidas de seguridad en los hogares, especialmente en las cocinas, ya que las quemaduras continúan siendo una de las principales causas de accidentes que afectan a menores de edad.

Las instituciones reiteran la importancia de la prevención y del control responsable por parte de los adultos, con el fin de evitar tragedias que pueden dejar secuelas permanentes en los niños.

Con información de Ney Abdiel Castillo