Acodeco publicará el 2 de enero la lista de agencias autorizadas para paquetes del Mundial de Fútbol 2026

La publicación de este listado busca brindar mayor seguridad a los consumidores y reducir el riesgo de estafas, frecuentes en eventos deportivos de gran magnitud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La emoción por la clasificación de la Selección Nacional de Panamá al Mundial de Fútbol ha despertado el interés de miles de panameños que ya se preparan para viajar y acompañar al equipo en sus partidos en Canadá y Estados Unidos.

Ante este escenario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que a partir del 2 de enero publicará en su página web y redes sociales el listado de agencias de viajes que ofrecerán paquetes para el Mundial.

El anuncio fue confirmado por Saúl Jaramillo, director de Protección al Consumidor de Acodeco, quien explicó que la institución ha sostenido reuniones con la Asociación Panameña de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), cuyos miembros se comprometieron a cumplir con lo establecido en la Ley 45 de 2007, especialmente en materia de publicidad clara y veraz.

Jaramillo señaló que la publicación de este listado busca brindar mayor seguridad a los consumidores y reducir el riesgo de estafas, frecuentes en eventos deportivos de gran magnitud. “De esta manera, los consumidores podrán verificar que están realizando transacciones con agencias reconocidas, formalmente constituidas y respaldadas por una asociación”, indicó.

Entre las principales recomendaciones de Acodeco para quienes planean viajar destacan: verificar que la agencia cuente con aviso de operación y local físico, revisar que los contratos estén en español y detallen claramente hospedaje, alimentación, boletos aéreos, entradas a los partidos y posibles gastos adicionales. Además, exhortó a utilizar métodos de pago seguros y proteger los datos personales.

La entidad también advirtió sobre la compra de entradas a través de terceros o revendedores. “Los boletos deben adquirirse únicamente en plataformas oficiales de la FIFA o mediante agencias debidamente autorizadas. Comprar a revendedores puede derivar en estafas”, enfatizó Jaramillo.

Acodeco recordó que los consumidores tienen derecho a presentar quejas en caso de irregularidades y reiteró su compromiso de acompañar a los panameños en esta inversión significativa que representa viajar para apoyar a la selección nacional.

Con esta medida, la institución busca que la fiesta mundialista se viva con entusiasmo, pero también con información, prevención y confianza para los consumidores panameños.

