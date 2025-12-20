Thiago Silva | Leyenda brasileña fichó con el Oporto de Portugal

El Monstruo regresa al fútbol de Europa con un contrato hasta el final de la actual campaña.

Lisboa, Portugal/El Oporto portugués anunció este sábado el fichaje del experimentado central brasileño Thiago Silva, de 41 años, quien retorna al Dragão tras defender durante dos temporadas al Fluminense de Rio de Janeiro, el equipo en el que se formó en Brasil.

El Monstruo regresa al fútbol de Europa con un contrato hasta el final de la actual campaña y con una opción de renovación por un curso más, indicó el equipo blanquiazul en un comunicado.

"Llega sin coste alguno, dada su situación de 'agente libre', por lo que no se aplica ninguna comisión de intermediación", explicó el actual líder del campeonato portugués.

Silva, cuatro veces mundialista con la selección brasileña, rescidió anticipadamente su contrato con el Flu el martes. El vínculo iba hasta junio de 2026.

Tuvo un aterrizaje complicado en su vuelta a su país el año pasado, con el equipo del tradicional barrio carioca de Laranjeiras luchando para evitar el descenso.

Pero el club levantó el nivel este año y dio que hablar al llegar hasta las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, donde sucumbió ante el Chelsea, que luego alzó la corona.

El zaguero, que formó parte de las categorías base del Fluminense desde los 11 a los 18 años, demostró mantener vigencia.

Jugó 25 partidos en el pasado Brasileirão y aportó su liderazgo en defensa y una pizca a la ofensiva, con un par de goles anotados.

Fue también titular habitual en el resto de competiciones.

"Estoy aquí para anunciar mi regreso a los Dragones y decir lo feliz y halagado que me siento por esta oportunidad. Estoy muy motivado y espero poder ayudar lo mejor posible", dijo el defensor central.

Silva ya había vestido la camiseta del Oporto, en la campaña 2004-2005, en su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente. Sin embargo, siempre jugó en el equipo B.

Tras su paso por Portugal, fue transferido al Dinamo Moscú y más adelante comenzó su exitosa carrera por la élite del balompié en cuadros como el Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea.

El Futebol Clube do Porto ha construido una historia marcada por momentos memorables que lo consolidan como uno de los grandes de Europa.

El Oporto, fundado en 1893, es reconocido por su carácter competitivo y por nunca haber descendido de la Primera División portuguesa desde su creación en 1934. Bajo la presidencia de Pinto da Costa, el club acumuló más de 60 títulos nacionales en casi cuatro décadas, convirtiéndose en un símbolo de hegemonía en Portugal.

En el plano internacional, el Oporto ha dejado huella con siete títulos oficiales: dos Copas de Europa/Ligas de Campeones (1987 y 2004), dos Copas de la UEFA/Ligas Europeas (2003 y 2011), una Supercopa de Europa (1987) y dos Copas Intercontinentales (1987 y 2004). La final de 1987 contra el Bayern Múnich, con el recordado gol de tacón de Rabah Madjer, es considerada uno de los momentos más icónicos de la historia del club.

Otro hito llegó en 2004, cuando el equipo dirigido por José Mourinho sorprendió al mundo al conquistar la Liga de Campeones frente al Mónaco, consolidando la reputación del club como un “outsider” capaz de desafiar a las potencias europeas.

El Oporto también ha sido protagonista en la Recopa de Europa de 1984, donde alcanzó su primera final continental, y en múltiples participaciones en la Supercopa de Europa, aunque sin éxito en esas finales.

Con el dragón como símbolo, el Oporto no solo representa títulos, sino también una identidad de lucha y resiliencia que lo mantiene como referente del fútbol portugués y europeo.