Supercopa de Italia | Nápoles elimina al vigente campeón Milan y avanza a la final

David Neres y Rasmus Hojlund anotaron los goles en Riad, donde el equipo de Antonio Conte buscará su tercer título el lunes frente al ganador de Inter-Bolonia.

Riad, Arabia Saudita/El Nápoles venció 2-0 en semifinales de la Supercopa de Italia al Milan, vigente campeón, este jueves en Riad.

El campeón de la Serie A abrió el marcador por medio del brasileño David Neres (39'), que aprovechó un error del guardameta francés del Milan, Mike Maignan, sorprendido por un centro raso de Rasmus Hojlund.

El internacional danés, perfectamente habilitado en profundidad, duplicó la ventaja en el minuto 64 con un disparo cruzado para certificar la victoria napolitana.

"Hicimos un gran partido, tanto en cuanto a compromiso como a intenciones. Es una victoria importante para el equipo", estimó el capitán napolitano, Giovanni Di Lorenzo.

Dirigido por Antonio Conte, el Nápoles, ganador en dos ocasiones de la Supercopa de Italia (1990 y 2014), se enfrentará en la final del lunes al Bolonia, campeón de la Copa de Italia, o al Inter, subcampeón de la Serie A en 2025, rivales en la segunda semifinal del viernes.

El Milan, segundo de la Serie A con un punto menos que el Inter (1º) y uno más que el Nápoles (3º), sufrió solo su tercera derrota de la temporada en 19 partidos en todas las competiciones.

"Un partido entre dos equipos de nivel muy parejo se decide por detalles, hemos vuelto a encajar dos goles demasiado fáciles", lamentó Massimiliano Allegri, cuyos dirigidos, ya eliminados de la Copa de Italia, solo tienen la Serie A como opción para conquistar un título esta temporada.

La Supercopa de Italia se disputa por cuarto año consecutivo y por sexta vez en su historia en Arabia Saudita.

La edición de 2025 tiene una dotación récord de 23 millones de euros (27 millones de dólares), de los cuales 11 millones son para el campeón.

Napoli impone su eficacia y avanza a la final de la Supercopa

El Napoli derrotó 2-0 al Milan en la semifinal de la Supercopa de Italia 2026, en un partido donde los números reflejaron la intensidad y el equilibrio, pero también la mayor contundencia del conjunto celeste.

Dominio estadístico

Expected Goals (xG): Napoli 1.40 – Milan 1.29

Napoli 1.40 – Milan 1.29 Posesión de balón: Napoli 41% – Milan 59%

Napoli 41% – Milan 59% Remates totales: Napoli 11 – Milan 14

Napoli 11 – Milan 14 Tiros a portería: Napoli 5 – Milan 3

Napoli 5 – Milan 3 Grandes ocasiones: 1 por lado

1 por lado Córners: Napoli 5 – Milan 4

Aunque el Milan tuvo más posesión y volumen ofensivo, el Napoli fue más preciso en el área rival, transformando sus oportunidades en goles y mostrando solidez defensiva.

Detalles del juego

Pases: Napoli 348/394 (88%) – Milan 514/563 (91%)

Napoli 348/394 (88%) – Milan 514/563 (91%) Acciones en el área rival: Napoli 20 – Milan 26

Napoli 20 – Milan 26 Centros efectivos: Napoli 1/8 (13%) – Milan 7/24 (29%)

Napoli 1/8 (13%) – Milan 7/24 (29%) Faltas cometidas: Napoli 15 – Milan 9

Napoli 15 – Milan 9 Tarjetas amarillas: Napoli 2 – Milan 3

El Milan intentó imponer su ritmo con mayor circulación de balón y más presencia en el área, pero se topó con un Napoli ordenado, que supo resistir y golpear en los momentos clave.

Porteros y defensa

Ambos guardametas registraron 3 atajadas, aunque las métricas de goles evitados favorecieron al Napoli (0.73), mientras que el Milan terminó con un balance negativo (-0.45), reflejando la diferencia en eficacia bajo los tres palos.

El Napoli, con menos posesión pero más pegada, se llevó un triunfo que lo coloca en la final de la Supercopa. El Milan, pese a dominar en varios apartados estadísticos, no logró concretar sus ocasiones y quedó fuera de la lucha por el título.

