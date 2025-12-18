En Paraguay quieren a Tomás Rodríguez en las filas del Olimpia

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El futuro del delantero panameño Tomás Rodríguez continúa generando expectativa en el mercado de fichajes de la región.

En las últimas horas, el nombre del atacante ha sido vinculado tanto con Olimpia de Paraguay como con Deportivo Saprissa de Costa Rica, dos clubes históricos que compiten por hacerse con sus servicios.

Durante una entrevista reciente en TVMAx Deportes, el periodista Germán Caffa, quien maneja información directa del entorno del fútbol paraguayo, se refirió al momento que vive el jugador y a cómo se está moviendo la información desde Paraguay, donde el interés de Olimpia ha tomado fuerza.

Al iniciar su intervención, Caffa expresó:

En relación directa con Tomás Rodríguez, el periodista explicó que, si bien en Costa Rica se hablaba de un acuerdo avanzado con Saprissa, desde Paraguay la lectura es distinta. Olimpia ha entrado con fuerza en la negociación y aparece como una propuesta deportiva importante, capaz de modificar el escenario que parecía definido.

Desde el entorno franjeado, el nombre del delantero panameño es visto como una opción real para reforzar el ataque, lo que ha provocado que el mercado se reactive y que el caso de Rodríguez vuelva a estar en el centro de la conversación futbolística regional.

La irrupción de Deportivo Saprissa en la carrera por el fichaje había generado la sensación de que el jugador ya tenía el camino encaminado hacia Costa Rica. Sin embargo, el interés firme de Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más grandes y ganadores del país, ha reabierto la puja y mantiene el futuro del atacante en suspenso.

Por ahora, el destino de Tomás Rodríguez sigue abierto. Según lo expuesto por Germán Caffa, el tema está en pleno movimiento y podría resolverse en los próximos días, en medio de una competencia directa entre Saprissa y Olimpia, dos gigantes del fútbol centroamericano y sudamericano que buscan sumar al delantero panameño a sus filas.

