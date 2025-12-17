Selección de Panamá | Estas fueron las votaciones de Aníbal Godoy y Thomas Christiansen

Panamá/Tras la celebración de los The Best FIFA Football Awards 2025 en Doha, la FIFA ha desvelado los detalles del sistema de votación que coronó a Ousmane Dembélé como el Mejor Jugador de la temporada 2024-25.

A diferencia del Balón de Oro, donde solo participan periodistas, en el premio The Best la decisión se reparte equitativamente: un 25% corresponde a los capitanes de las selecciones, otro 25% a los seleccionadores, 25% a periodistas y el 25% restante a los aficionados.

LOS VOTOS PESADOS DE LAS LEYENDAS

Entre las votaciones más esperadas se encontraba la de Lionel Messi, capitán de Argentina, quien colocó a Dembélé en primer lugar, seguido de Mbappé y con Lamine como su tercera opción. Por su parte, el seleccionador argentino, Scaloni, optó por Mbappé, Pedri y Lamine en ese orden.

En cuanto a Portugal, el astro Cristiano Ronaldo no pudo emitir su voto debido a una sanción en el último partido de su selección. El brazalete recayó en Bernardo Silva, cuyos puntos se dirigieron a sus compatriotas Vitinha y Nuno Mendes, dejando a Dembélé en tercer lugar. El seleccionador portugués, Roberto Martínez, eligió a Nuno y Vitinha e incluyó a Lamine como su tercer voto.

LA PERSPECTIVA DE PANAMÁ Y OTROS GRANDES TÉCNICOS

La Selección de Panamá también tuvo voz en la elección. El capitán Aníbal Godoy votó por Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Vitinha. Mientras tanto, el entrenador Thomas Christiansen eligió a Ousmaen Demeble, Pedri y Lamine Yamal en ese orden.

Otros técnicos de renombre también participaron, como Ancelotti, quien fue el entrenador de Mbappé la temporada pasada. El italiano le otorgó cinco puntos al ganador Dembélé y tres a Raphinha, mientras que Mbappé fue su tercera opción.

En la representación de España, el técnico De la Fuente votó por Pedri como mejor jugador, seguido por Lamine y luego Mbappé. El portero Unai Simón, que ejerció como capitán en la última concentración, invirtió las dos primeras posiciones para votar a Lamine y Pedri, eligiendo a Nuno Mendes como su tercer candidato.

