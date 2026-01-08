Pedro Sánchez dispuesto a enviar soldados españoles para garantizar la paz 'en Palestina'

El Gobierno español, que reconoció a Palestina como Estado en 2024 , es una de las voces más vehementes en Europa contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

españa/El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó este jueves estar dispuesto a enviar soldados para el mantenimiento de la paz "en Palestina", luego de haber hecho una sugerencia similar con respecto a Ucrania.

"Propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación, y, por qué no, en un futuro, (...) de reconocimiento de los dos Estados entre Israel y Palestina", declaró Sánchez en una ceremonia frente a los embajadores españoles reunidos en Madrid.

"Tampoco olvidamos lógicamente a Palestina y a la Franja de Gaza", dijo Sánchez luego de pronunciarse sobre la posibilidad de que España participe en una eventual fuerza de paz en Ucrania.

"¿Cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo?", se preguntó Sánchez.

Además, continuó, "España debe participar activamente en la reconstrucción de esa esperanza en Palestina (...) Allí la situación sigue siendo intolerable".

"Sin duda, un estado de Palestina independiente, viable, seguro será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región", prosiguió.

A finales de año, Sánchez llamó a alzar "la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación" de los palestinos, durante un encuentro en Madrid con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas.