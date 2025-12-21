Vinicius Jr con el Real Madrid: De las pitadas en el Bernabéu a su terrible año 2025

Madrid, España/De la dura resaca por no ganar el Balón de Oro en 2024 a la sonora pitada del público del Santiago Bernabéu cuando fue sustituido el sábado en el triunfo 2-0 ante el Sevilla: el brasileño Vinicius cierra con crudeza el 2025, un auténtico annus horribilis.

En un duelo caótico, en el que el Sevilla dispuso de infinidad de ocasiones para marcar, salvado para el Real Madrid por un cabezazo de Jude Bellingham y un penal convertido por Kylian Mbappé, el Bernabéu, crítico con sus jugadores desde el principio, definitivamente estalló en el minuto 83.

Vinicius era sustituido y soportó mientras caminaba cabizbajo hacia el túnel de vestuarios una espectacular bronca de su gente.

"La afición es soberana" -

"La afición es soberana. Al final del partido he saludado a todos, nos hemos despedido y no hemos hablado del tema", despejó su técnico Xabi Alonso en rueda de prensa girando la pregunta al inicio de las vacaciones navideñas.

Cuando fue sustituido, el brasileño de 25 años había tenido una reacción totalmente opuesta a la explosión de rabia indisimulada contra su entrenador por cambiarlo en el triunfo 2-1 en el Clásico ante el Barcelona el 26 de octubre.

Entonces las imágenes de su colosal enfado dieron la vuelta al mundo, así como su pique con Lamine Yamal, del que lo tuvieron que separar al final del partido.

Tras ese capítulo, Xabi Alonso consiguió apaciguar las aguas y tras varios días sin reaccionar, Vinicius terminó por pedir disculpas, en un comunicado en el que no mencionó al técnico...

Pero desde aquella victoria agridulce el Real Madrid no volvió a encontrar su ritmo, sumido en una crisis que explotó el sábado a pesar del triunfo.

En este tramo de mal juego y pobres resultados, Alonso, que había dejado en el banco a Vinicius varias veces desde el inicio de la temporada, respaldó al internacional brasileño, titular indiscutible desde entonces.

La confianza no dio sus frutos: lejos del jugador imparable que lideró al Real Madrid a su última Liga de Campeones, en aquel 2024 que finalizó de manera amarga con la derrota en la votación del Balón de Oro frente a Rodri, el extremo brasileño no ha marcado diferencias. Solo algún destello, insuficiente para su exigente afición.

Los rumores sobre una posible salida al fútbol saudita, las presuntas exigencias salariales por renovar y las risas captadas en el banquillo esta semana mientras su equipo sufría para ganar 3-2 al Talavera -tercera división- en Copa del Rey tampoco han ayudado a mejorar su imagen.

14 partidos sin marcar -

Todo esto terminó por pasar factura a Vinicius, que lleva sin marcar 14 partidos, en el duelo previo a las fiestas de Navidad.

Serio y sin gesticular abandonó el terreno tras dar, esta vez sí, un abrazo a su técnico.

Los aspavientos llegaron justo después, de manera virtual con el teléfono en la mano desde el vestuario: cambió en Instagram su foto de perfil, de una con la camiseta del Real Madrid a otra con la selección brasileña.

Además publicó una fotografía suya con la elástica blanca y el brazalete de capitán, con tres enigmáticos puntos suspensivos.

Tras la reacción en caliente, Vini puso rápidamente tierra de por medio. Este domingo ya estaba en Dubái... ¿Será 2026 el año de su redención?

