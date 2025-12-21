LaLiga resultados | Barcelona toma distancia del Real Madrid luego de vencer a Villarreal

Con este triunfo, el Barcelona suma 46 puntos y se mantiene como líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga.

Panamá/El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 17 de LaLiga española al imponerse 0-2 como visitante ante el Villarreal, en un duelo disputado en el Estadio de la Cerámica. El conjunto catalán mostró solidez y eficacia para sumar tres puntos clave que lo mantienen en la cima del campeonato.

El marcador se abrió temprano en el compromiso. Al minuto 12, el brasileño Raphinha fue el encargado de ejecutar con precisión un tiro penal, venciendo al guardameta local y poniendo en ventaja al Barcelona, que desde el inicio mostró control del balón y del ritmo del partido.

El encuentro tomó un giro determinante al minuto 39, cuando el Villarreal se quedó con 10 jugadores tras la expulsión del defensor portugués Renato Veiga, quien vio la tarjeta roja directa. Esta acción condicionó el planteamiento del equipo local, que tuvo dificultades para sostener el orden defensivo ante la presión azulgrana.

En la segunda mitad, los dirigidos por Hansi Flick aprovecharon la superioridad numérica y sentenciaron el compromiso al minuto 63, gracias a una gran definición del joven talento Lamine Yamal, quien continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol español. El gol confirmó el dominio culé y apagó cualquier intento de reacción del submarino amarillo.

Con este triunfo, el Barcelona suma 46 puntos y se mantiene como líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga, reafirmando su gran momento futbolístico bajo la dirección de Flick. En la segunda posición aparece el Real Madrid, que acumula 42 puntos, manteniendo la lucha por el campeonato en la parte alta.

El resultado fortalece las aspiraciones del FC Barcelona en la temporada 2024-2025, mientras que el Villarreal deberá reponerse rápidamente para no perder terreno en la clasificación general.

Villarreal 0-2 Barcelona: dominio absoluto culé en La Cerámica

El Barcelona se impuso con autoridad al Villarreal en La Cerámica, firmando un 0-2 que refleja tanto la eficacia ofensiva como el control total del juego. El conjunto azulgrana manejó el partido con un 79% de posesión, frente a un pobre 21% del equipo amarillo, y completó la abrumadora cifra de 728 pases con un 91% de precisión, demostrando su superioridad técnica.

En ataque, el Barça generó más peligro con 19 remates totales, igualando al rival en disparos a puerta (5 cada uno), pero con mayor calidad: 2.48 goles esperados (xG) contra 1.76 del Villarreal. Además, los culés crearon 4 grandes ocasiones, superando las 3 del local, y se mostraron más incisivos en el área rival con 50 toques frente a 21.

El Villarreal intentó reaccionar, pero se topó con un bloque sólido. Pese a contar con un remate al palo y forzar 2 errores conducentes a remate, no logró batir la portería rival. El Barcelona, en cambio, supo capitalizar su dominio con mayor claridad y precisión en el último tercio (86% de acierto en pases ofensivos).

En defensa, el equipo visitante ganó 51 duelos contra 37 del Villarreal, y se mostró firme en las coberturas con 24 despejes y 6 intercepciones. La solidez colectiva permitió neutralizar los intentos amarillos y mantener la portería en cero.

