Real Madrid vs Barcelona| Alineaciones confirmadas del 'Clásico' en LaLiga de España

Los archirrivales se encuentran en la jornada 10 de la liga española

Panamá/El Real Madrid y el FC Barcelona miden fuerzas en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que forma parte de la décima jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.

El equipo blanco afronta este partido como líder del torneo con 24 puntos. Cerca está el conjunto azulgrana que posee 22 unidades.

Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas y se las presentamos a continuación.

Real Madrid

FC Barcelona