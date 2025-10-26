Copa América de Béisbol 2025| Panamá espera a nuevas unidades. Receptores reciben adiestramiento de lujo

El torneo se realizará en el estadio Mariano Rivera de Panamá Oeste del 13 al 22 de noviembre.

Panamá/El reconocido instructor de receptores y ex jugador de Grandes Ligas, Julio Mosquera, ha sido un manantial de conocimientos para que los prospectos jóvenes que están detrás del plato, puedan aumentar su bagaje y enriquecer su juego.

Julio Mosquera jugó en Grandes Ligas en 1996 y 1997 con los Azulejos de Toronto y luego en el 2005 con los Cerveceros de Milwaukee, cuando tenía 33 años, exactamente hace 20 años atrás.

Luego pasó a ser parte del staff de coaches de los Yankees de Nueva York en ligas menores, donde fungió de manager y coordinador de receptores, incluyendo un puesto en el cuerpo técnico de Grandes Ligas de los Mulos en el 2020. Pasó a los Medias Blancas de Chicago donde también ha aportado sus conocimientos, incluyendo el cargo de manager interino en la clase AAA de esa organización en el 2024.

Hoy día es miembro del cuerpo técnico de Panamá camino a la Copa América donde ha tenido la oportunidad de entrenar a los receptores del plantel, incluyendo a las jóvenes promesas Leonardo Bernal (Cardenales de San Luis) y Adrián Sugastey (Gigantes de San Francisco).

Mosquera ha trabajado directamente con los receptores y ha dado sus conocimientos con el bateo, sigue siendo el mismo de siempre, un hombre de pelota con un dige de una careta de receptor en su pecho, una sonrisa agradable y un radiante respeto a su paso en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera.

El equipo se alista para su primera cita en la Copa América, la cual se jugará en Panamá desde el 13 de noviembre próximo, con 12 equipos y cupos disponibles para los Juegos Panamericanos del 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

Tips

El lanzador derecho Javy Guerra , que juega en Japón , llega este lunes a los entrenamientos de la Preselección de Panamá.

, que juega en , llega este lunes a los entrenamientos de la Preselección de Panamá. El campocorto de ligas menores de los Bravos de Atlanta , Luis Sánchez , se reporta el lunes con la Preselección de Panamá.

, , se reporta el lunes con la Preselección de Panamá. El coach Luis Caballero tuvo un trabajo temprano en el campo corto con Héctor Rayo y Ryan Burrowes .

tuvo un trabajo temprano en el campo corto con y . El equipo mayor panameño le dedica tiempo a la selección U10 que competirá en el Panamericano que se realizará del 1 al 8 de noviembre en Venezuela.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela , actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en , actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Información de Fedebeis