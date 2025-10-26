¡Accidente! Piloto queda gravemente herido en carrera previa al GP de Malasia

La prueba, que formaba parte del campeonato de Moto 3, tuvo un suceso que generó preocupación en las personas que la presenciaban.

Malasia/El piloto suizo Noah Dettwiler, que sufrió un grave accidente este domingo en el Gran Premio de Malasia de Moto3, deberá "someterse a varias intervenciones quirúrgicas", anunció su equipo horas después.

Durante la vuelta de formación, el nuevo campeón del mundo español José Antonio Rueda, de 19 años, chocó violentamente con Dettwiler, de 20 años, que iba más despacio sobre la pista.

"Conscientes", los dos pilotos fueron trasladados en helicóptero hacia el hospital, según las primeras informaciones dadas por el organizador del Mundial, que indicó que Rueda estaba "consciente, con una posible fractura en una mano y varias contusiones".

Por contra, aún se han difundido datos sobre el estado de Dettwiler, quien deberá "someterse a varias intervenciones quirúrgicas", según un comunicado de su equipo, el CIP.

"Está en buenas manos y pedimos respetar su vida privada", escribió el equipo francés, sin dar más detalles.

"Mis pensamientos están con los pilotos de Moto3", reaccionó Álex Márquez, vencedor del GP de Malasia en la categoría reina MotoGP.

Dettwiler disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.

GP de Malasia

El español Álex Márquez, con el segundo puesto en el Mundial de MotoGP asegurado por detrás de su hermano Marc, conquistó este domingo el Gran Premio de Malasia en Sepang, donde Francesco Bagnaia abandonó cuando se encaminaba al podio.

Segundo en la parrilla de salida, el pequeño de los hermanos Márquez tomó el mando de la carrera desde la segunda vuelta (de 20) para hacerse con su tercera victoria del año en MotoGP.

"El plan estaba claro (...) estuve vivo al atacar a Pedro (Acosta) en la primera vuelta, y después a Pecco (Bagnaia) en la segunda, y después gestioné los neumáticos hasta el final", explicó al término de lo que consideró "una carrera perfecta".

Álex Márquez, ganó por primera vez este año fuera de su país tras sus triunfos en los Grandes Premios de España y Cataluña.

El piloto de Ducati-Gresini superó a su joven compatriota de 21 años Acosta (KTM), que con ese segundo puesto igualó su mejor resultado en la élite.

El doble campeón del mundo (2022 y 2023) Francesco Bagnaia tuvo que abandonar a tres vueltas para el final, víctima de un pinchazo cuando tenía controlado el tercer puesto después de haber salido desde la pole.

GP agridulce para Bagnaia

El italiano, que defendió su segunda posición ante Acosta hasta la vuelta 13ª, no logró repetir tras su victoria en la carrera esprint del sábado, pero demostró a lo largo del fin de semana haber recuperado su competitividad en uno de sus circuitos predilectos.

El piloto de Ducati venía de dos últimos Grandes Premios catastróficos en los que abandonó cuando rodaba a la cola del pelotón.

Al final, el tercer puesto fue para el piloto de Honda Joan Mir, mientras que Franco Morbidelli y Fabio Quartararo completaron el top-5.

El recién coronado campeón del mundo Marc Márquez estuvo ausente debido a una lesión que le ha obligado a apartarse de los circuitos por lo que queda de temporada.

Bagnaia arrancó con fuerza en el caluroso y húmedo circuito de Sepang y mantuvo una ligera ventaja en la primera vuelta, con Acosta y Márquez pisándole los talones.

Pero Márquez atacó en la segunda vuelta, en la que el piloto de Ducati-Gresini rebasó a Bagnaia en una curva cerrada y mantuvo el liderato hasta la línea de meta.

Con Acosta acechando a Bagnaia, los tres pilotos en cabeza dejaron rápidamente atrás al resto de sus competidores.