Automovilismo| Luis "Lucho" Ramírez y Mario Bárcenas secundan a Milo Valverde en el TCR de Panamá 2025

Ramírez tuvo una gran faena en la pista del Autódromo Panamá lo que le llevó al podio del Touring Car Racing en el Campeonato Nacional de Automovilismo. En tanto Valverde se consagró campeón de esa categoría.

Panamá/El piloto costarricense Milo Valverde cerró este domingo, una temporada impecable y se consagra como campeón de la categoría TCR Panamá 2025.

El automovilismo istmeño clausuró este fin de semana una campaña cargada de emoción y adrenalina, que contagió a la gran concurrencia reunida en el trazado del Autódromo Panamá.

Valverde finalizó en el segundo lugar en la última fecha del campeonato nacional de automovilismo, que culminó este domingo con una actuación brillante del piloto panameño Luis Ramírez, quien se impuso con autoridad en los dos heats disputados en la última válida del TCR panameño.

El costarricense fue notablemente constante a lo largo de la temporada, conduciendo de forma magistral un Hyundai N TCR, propiedad del panameño Chicho Martínez.

De un total de diez carreras disputadas, ganó seis y obtuvo dos segundos lugares, cifras que reflejan la superioridad y regularidad que lo llevaron al título.

"Muy contento de llevarnos el título de campeones; es la primera vez que existe un campeonato en la región totalmente avalado por la FIA a nivel de la categoría TCR Mundial. Agradecido con Chicho Martínez y todo el equipo", expresó Valverde.

El propio Luis 'Lucho' Ramírez reconoció el trabajo en pista de Valverde durante esta temporada, tras ganarle en gran forma el duelo a los costarricenses.

Con un manejo impecable y aprovechando al máximo el potencial de su Hyundai TCR, Ramírez superó con claridad al tico Danny Formal en un segundo heat de alaridos, saliendo desde los últimos puestos para cerrar un fin de semana perfecto en pista.

“Sabíamos que hoy teníamos un auto para pelear adelante, y la verdad, con un carro como el de hoy, hubiese disputado el campeonato 2025. Quiero felicitar a Milo por el buen trabajo y espero el próximo año estar en la pelea”, dijo Ramírez al medio digital Harmodio Arrocha Sports.

Con su triunfo, Ramírez finalizó como subcampeón en la TCR, y tercero quedó Mario Bárcenas (Lubricantes Castrol).

Los volantes Alexis Vanegas, Edwin Serrano, Andrés Gómez y Solly Betesh también sellaron una gran campaña al proclamarse campeones nacionales en las categorías ST3, ST4, GT A1, Súper Turismo 3 y Súper Turismo 4.

Con esta victoria, Milo Valverde no solo levanta un trofeo: levanta la bandera de toda una región que vibra con el rugido de los motores.

Te puede interesar: Oscar Terán| El piloto panameño dará el salto a la categoría TCR

TCR

La categoría TCR (Touring Car Racing) es una clase de automovilismo enfocada en turismos de producción modificados, es decir, autos basados en modelos de calle, pero adaptados para competir en pista. Su filosofía principal es mantener los costos bajos y promover la paridad entre marcas, de modo que el piloto y el equipo tengan más peso que el presupuesto o la tecnología.

Concepto general

TCR fue creada en 2015 por Marcello Lotti , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship).

fue creada en por , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship). Está pensada como una categoría global: existen campeonatos nacionales, regionales y mundiales que usan el mismo reglamento técnico (por ejemplo, TCR Europe, TCR South America, TCR Italy, TCR World Tour, etc.).

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos 2025| Panamá reina en flag football y es finalista en fútbol masculino

Características técnicas

Motor: 4 cilindros, 2.0 litros turbo , con alrededor de 350 hp .

4 cilindros, , con alrededor de . Tracción: delantera (FWD).

delantera (FWD). Transmisión: caja secuencial de 6 velocidades.

caja secuencial de 6 velocidades. Peso mínimo: alrededor de 1,250 kg (varía según el modelo y balance de rendimiento).

alrededor de (varía según el modelo y balance de rendimiento). Modificaciones permitidas: suspensión, frenos, seguridad y aerodinámica, pero el chasis y el motor deben derivar del auto de serie.

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025| Panamá completa segunda sesión de bullpen

Balance de rendimiento (BoP)

Para mantener la competitividad, la organización aplica un BoP (Balance of Performance) que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo.

que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo. Esto permite que compitan en igualdad de condiciones marcas como Honda, Hyundai, Audi, Cupra, Peugeot, Lynk & Co, Alfa Romeo, Toyota, entre otras.

Te puede interesar: F1| Lando Norris alcanza la cima de forma brillante en México

Ventajas del formato

Bajo costo comparado con categorías superiores (como GT o DTM).

Posibilidad de correr el mismo auto en distintos campeonatos del mundo.

Carreras muy igualadas, con mucho contacto y acción en pista.

Nota de prensa