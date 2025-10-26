Copa América de Béisbol 2025| Panamá completa segunda sesión de bullpen

La preselección panameña completó su quinto día de entrenamientos en la Academia Mariano Rivera.

Panamá/Fuerza y control, brazos lucen bien durante el inicio de la segunda ronda de bullpen en la Selección Nacional de Béisbol de Panamá que se alista para competir en la primera Copa América a jugarse en nuestro país entre el 13 y 22 de noviembre próximo.

Bajo la lupa del coach Wilfrido Córdoba los lanzadores realizaron cerca de 30 lanzamientos, mostrando su recta localizada, y lanzamientos rompientes en buena zona, comandados.

El ex Grandes Ligas Jaime Barría hizo lanzamientos bajitos con buena localización, Andy Otero exhibió control y rompientes, mientras que James González (20 lanzamientos) tuvo mucha potencia y localización.

El equipo continuará entrenamientos de manera corrida a la Copa América sin fallar ningún día, y para este lunes se espera la llegada de Javier Guerra, un brazo de poder que juega en Japón y el infielder Luis Sánchez que pertenece a los Bravos de Atlanta en ligas menores.

Primera ronda

El ex grandes ligas Jaime Barría ensayó sus lanzamientos en un bullpen en la mañana del jueves 23 de octubre ante el coach de los lanzadores, el internacional Wilfrido Córdoba en el segundo de entrenamientos en la Academia Mariano Rivera de cara a la Copa América 2025.

El equipo nacional llegó a eso de las 8:45 a.m. a la Academia. Hubo reuniones, atendieron a la prensa, y a las 9:45 puntuales los lanzadores arrancaron el "stretch".

Barría un derecho de bola rápida y eficientes lanzamientos secundarios fue el primero de los lanzadores en hacer bullpen en la mañana de este jueves, junto al zurdo internacional panameño Andy Otero.

El equipo trabajó bateo en los "cages" bajo la supervisión del coach Einar Díaz, un ex grandes ligas chiricanos al servicio de la selección nacional. También se trabajó defensa con roletas al cuadro interior, bajo la lupa del manager José Mayorga y el coach Luis Caballero.

Los jardineros vieron acción también a la defensa, coordinados por el coach Raúl Domínguez.

El equipo recibió al lanzador derecho panameño Humberto Mejía que viene de jugar en la pelota profesional de Japón.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela , actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en , actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Información de Fedebeis