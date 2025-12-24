Béisbol de Pequeñas Ligas: Así marchan las posiciones en el Sectorial Metropolitano 2026

Con estos resultados, los equipos punteros comienzan a perfilarse como candidatos para avanzar a las rondas decisivas del Sectorial Metropolitano.

Panamá/El béisbol menor panameño vive semanas de intensa competencia con el desarrollo del Sectorial Metropolitano 2026, torneo que reúne a las mejores novenas de la capital en las categorías Infantil e Intermedio, bajo la organización de Pequeñas Ligas Panamá.

A medida que avanzan los partidos, las tablas de posiciones comienzan a perfilar a los favoritos para clasificar a la siguiente fase.

Categoría Infantil: dominio claro en ambos grupos

En la categoría Infantil, los equipos han disputado entre cinco y seis encuentros, y ya se vislumbra una lucha cerrada por los primeros puestos.

En el Grupo A, el conjunto de San Antonio se mantiene invicto con 5 victorias en igual número de juegos, demostrando solidez en todas sus líneas. Le sigue de cerca Amelia Denis, con 4 triunfos y una derrota, mientras que Parque Lefevre y Curundú comparten el tercer lugar con 3-2. Más abajo se ubican Ernesto Córdoba C., Betania y Las Cumbres, este último aún sin conocer la victoria tras 6 partidos.

Por su parte, el Grupo B también tiene un líder invicto: Cerro Viento, con 5 victorias sin derrotas. Juan Díaz y Ancón comparten el segundo puesto con 4-1, seguidos por Chilibre (3-2) y Caimitillo (2-3). Cierran la tabla Omar Torrijos (1-4) y Don Bosco, que aún no ha ganado en sus 5 presentaciones.

Categoría Intermedio: Betania y Juan Díaz marcan el paso

En la categoría Intermedio, los equipos han jugado entre dos y cuatro partidos, y aunque el panorama aún está en construcción, ya hay líderes firmes en cada grupo.

En el Grupo A, Betania encabeza la tabla con 3 victorias en 3 juegos, seguido por Ernesto Córdoba C. con 3-1. Cerro Viento se mantiene competitivo con 2-1, mientras que San Antonio, Omar Torrijos y Caimitillo tienen registros de 1-1 y 1-2, respectivamente. Las Cumbres, por ahora, no ha logrado sumar victorias en sus 4 encuentros.

En el Grupo B, Juan Díaz lidera con 3 triunfos sin derrotas, seguido por Parque Lefevre y Don Bosco, ambos con 2-1. Más abajo aparecen Amelia Denis (1-2), Chilibre (0-3) y Ancón, que ha perdido sus 2 partidos.

Rumbo a la clasificación

Con estos resultados, los equipos punteros comienzan a perfilarse como candidatos para avanzar a las rondas decisivas del Sectorial Metropolitano, que sirve como antesala para los torneos nacionales y, eventualmente, para las series internacionales de Pequeñas Ligas.

La competencia no solo destaca por el nivel técnico, sino también por el entusiasmo de las familias, entrenadores y comunidades que respaldan a cada equipo. El torneo se convierte en una vitrina para el talento emergente del béisbol panameño, donde cada jugada cuenta y cada partido puede cambiar el rumbo de la clasificación.

Próximos desafíos

Aún quedan jornadas por disputar, y los equipos que están en la parte media de la tabla tienen margen para remontar. La clave estará en mantener la consistencia, afinar la defensiva y aprovechar las oportunidades en el bateo oportuno.

El Sectorial Metropolitano 2026 sigue su curso, y con cada juego, se escribe una nueva página en la historia del béisbol menor panameño.