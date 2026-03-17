EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Los Santos: partido de la jornada 4 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa este martes 17 de marzo con su cuarta jornada. Hay seis partidos programados y uno de ellos lo protagonizan los equipos de Colón y Los Santos que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación:

El estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández es el escenario del encuentro que será el primero para los santeños en condición de local. Después de perder sus tres juegos anteriores, el conjunto naranja y negro tratará de levantarse con el respaldo de sus fanáticos.

Por su parte, los colonenses han tenido un comienzo complicado. Luego de perder sus dos primeros juegos, mostró cierta mejoría al imponerse a Chiriquí Occidente el domingo pasado. Sus tres encuentros los disputó como local en remodelado estadio Roberto Mariano Bula. Hoy juega en condición de visitante por primera vez en el certamen.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de lo que ocurra en los demás encuentros de la fecha que son los siguientes:

Coclé vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ 7:00 p.m.)

Panamá Este vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ 7:00 p.m.)

Panamá Metro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos/ 7:00 p.m.)

Darién vs Herrera (Estadio Claudio Nieto/ 7:00 p.m.)

Estado de los equipos

Veraguas: 3-0

Panamá Metro: 3-0

Panamá Oeste: 2-1

Chiriquí: 2-1

Darién: 2-1

Herrera: 2-1

Coclé: 1-2

Bocas del Toro: 1-2

Panamá Este: 1-2

Colón: 1-2

Chiriquí Occidente: 0-3

Los Santos: 0-3

Jornada anterior

Los Santos 0-7 Panamá Este

Panamá Este derrotó a Los Santos por blanqueada en el primer juego de la doble cartelera dominical en el estadio Rod Carew.

Jean Rivera se acreditó la victoria al tolerar tres hits, dio tres ponches y una base por bola en siete episodios y un tercio. Randall Delgado cargó con la derrota.

Jesús Delgado conectó dos hits en tres turnos y anotó dos carreras por Panamá Este.

Chiriquí 2-3 Panamá Metro

Un hit de Emmanuel Forde, en la parte baja del noveno episodio, empujó la carrera que le dio la victoria a los metropolitanos sobre los chiricanos en el segundo juego de la cartelera en el estadio Rod Carew.

José Regalado lanzó un episodio y se llevó la victoria en rol de relevo. En ese entrada, permitió un hit y dio un ponche. Gilberto Chú cargó con la derrota.

Robert Mullen conectó dos hits en tres turnos y empujó una carrera por Panamá Metro. Ibrahim McKenzie de 2-1 con una impulsada y Luis Rivera de 4-2 con una remolcada.

Por Chiriquí, Iraj Serrano de 5-3 con una carrera anotada. Jhony Santos de 4-1 con dos impulsadas.

Chiriquí Occidente 2-7 Colón

Los 'Correcaminos' colonenses enderezan el camino con una victoria sobre los occidentales en el estadio Roberto Mariano Bula.

Manuel Campos se apuntó el triunfo en una labor de siete episodios en los que toleró seis incogibles y dos carreras, propinó 10 ponches y una base por bola. El descalabro fue para Luis Valdez.

Edgard Muñoz de 5-3 con dos carreras anotadas y una impulsada por Colón. Germain Ruiz de 4-2 con una anotada y Jhadiel Santamaría de 4-2.

Por Chiriquí Occidente, Tomás Concepción de 4-2 con una carrera anotada. Daivis Martínez de 4-1 con dos empujadas y Víctor Del Castillo de 3-1.

Bocas del Toro 4-6 Darién

Las 'Harpías' darienitas se imponen a los 'Tortugueros' bocatoreños en el Estadio de Metetí.

Jorge Bautista lanzó siete episodios en los que permitió seis hits y tres anotaciones con nueve ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador. Jorge Quiel se apuntó el descalabro.

Jonathan Polo de 3-2 con una carrera anotada y dos remolcadas por Darién. Carlos Mosquera de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas e Isaías Velásquez de 2-1 con dos anotadas.

Yeremy Lezcano de 5-3 con una carrera anotada. Edwin Walden de 4-2 con dos impulsadas y Joshwan Wrigth de 4-1 con una anotada.

Herrera 6-4 Coclé

Los herreranos anotaron tres careras, en la parte alta del noveno episodio, y se llevaron la victoria sobre los coclesanos en su visita al estadio José Antonio Remón Cantera.

Alexander López permitió un inatrapable y dio dos ponches en un episodio y dos tercios para ser el lanzador ganador. Abdiel Medina cargó con el descalabro.

Jean Carlos Ho bateó de 4-3 y anotó una carrera por Herrera. Javier González de 3-2 con una anotada y Elian Miranda de 5-2 con dos anotadas y tres remolcadas.

Por Coclé, Luis Madrid de 4-2 con una carrera anotada. Ramón Castillo de 4-2 y Guillermo Fernández de 4-1, un cuadrangular, con una anotada y tres impulsadas.

Veraguas 5-4 Panamá Oeste

Los 'Indios' veragüenses derrotaron a los 'Vaqueros' de Oeste en el estadio Mariano Rivera.

Severino González se acreditó el triunfo al no permitir hits ni carreras con tres ponches en dos episodios y un tercio. En tanto Miguel Gómez se apuntó el descalabro.

Álvaro Guevara pegó de 3-3, un cuadrangular, con dos carreras anotadas y una empujada por Veraguas. Edwin Hidalgo de 3-2 y Alfredo Alderete de 2-1.

Por Panamá Oeste, Johan Camargo de 4-3 con una carrera anotada y Benjamín Bailey de 4-2 con una carrera impulsada.