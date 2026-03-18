EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto del miércoles 18 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX

Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor está en a su quinta jornada. Poco a poco, los 12 equipos participantes llegan a la mitad de su calendario de partidos.

Para esta fecha se tienen programados seis partidos que son los siguientes:

Panamá Este vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Duelo entre equipos que buscan mejorar su récord ya que tienen un triunfo en cuatro presentaciones.

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

'Vaqueros' y chiricanos han tenido un buen arranque de campaña y tratarán de mantener su buen momento con una victoria.

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

La 'Leña Roja' coclesana tratará de progresar en el certamen y tiene la oportunidad frente a unos occidentales que no han visto la luz del triunfo.

Panamá Metro vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Después de obtener su primera victoria del campeonato ante Colón, el conjunto santeño tratará de sumar un nuevo triunfo. Al frente tiene a un elenco metropolitano que ha tenido un buen comienzo, a pesar de que sufrió su primera derrota en la jornada anterior ante Veraguas.

Darién vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Los 'Indios' veragüenses tratarán de extender su condición de único invicto del torneo con su enfrentamiento ante las 'Harpías' darienitas que están en pelea dentro de la contienda.

Colón vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Unos 'Correcaminos' colonenses necesitados de triunfos miden fuerzas con los herreranos que jugarán su primer partido de local luego que su partido de la jornada anterior ante Darién fue pospuesto por lluvia.

Sigue las acciones de estos partidos en este minuto a minuto y recuerda que lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de los equipos

Veraguas: 4-0

Panamá Metro: 3-1

Panamá Oeste: 3-1

Chiriquí: 3-1

Darién: 2-1 *

Herrera: 2-1 *

Coclé: 2-2

Bocas del Toro: 1-3

Panamá Este: 1-3

Los Santos: 1-3

Colón: 1-3

Chiriquí Occidente: 0-4

*: Tiene un partido pendiente

Jornada anterior

Panamá Oeste 15-2 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Vaqueros' de Oeste sacaron un triunfo contundente sobre los occidentales en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Randy Cuesta fue el lanzador ganador tras una salida de cinco entradas en los que permitió seis imparables y dos carreras, con seis ponches propinados y sin conceder bases por bolas. La derrota fue para el serpentinero Kevin Ortiz.

Arod McKenzie conectó tres hits en tres turnos, con un cuadrangular, anotó una carrera y empujó cuatro por Panamá Oeste. Carlos Bethancourt de 3-2 con dos anotadas y una remolcada y Luis Aranda de 2-2.

Por Occidente, Víctor Del Castillo de 3-2 con una anotada. Gonzalo Galástica de 3-2 y James Salcedo de 3-2 con una anotada.

Panamá Este 4-5 Chiriquí

Los chiricanos se imponen a los del Este en el que fue su primer juego del torneo en el estadio Kenny Serracín de David.

Gilberto Chú se acreditó la victoria al no permitir incogibles ni anotaciones y propinar un ponche en un episodio. En tanto el lanzador derrotado fue Ariel Atencio.

Erasmo Caballero pegó de 3-2 y empujó dos carreras por Chiriquí. Ariel Serrano y Jeffer Patiño batearon de 4-2 cada uno.

Por Panamá Este, Jesús Ortega de 3-2 con dos carreras anotadas. Josué Ayarza de 4-2 y Youandris Garibaldo de 3-1 con una remolcada.

Coclé 7-3 Bocas del Toro

Los coclesanos retomaron la senda victoriosa al imponerse a los 'Tortugueros' bocatoreños en su visita al estadio Calvin Byron de Changuinola.

Darío Agrazal fue el lanzador ganador en una faena de seis entradas en las que toleró seis imparables y tres carreras con cinco ponches propinados. El descalabro se lo apuntó Isaac Baker.

José Bernal de 2-2 con dos carreras empujadas por Coclé. Jorge García de 5-2 con una anotada y Guillermo Fernández de 2-1 con dos anotadas.

Por Bocas del Toro, Yeremy Lezcano de 4-2 con una carrera anotada. Melvin Novoa y Edwin Walden de 3-1 cada uno.

Panamá Metro 4-7 Veraguas

Los 'Indios' veragüenses se mantienen imbatibles y le propinar a los metropolitanos su primer tropiezo del certamen en el juego que se realizó en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Severino González propinó seis ponches y permitió un hit en tres episodios y un tercio para ser el lanzador ganador. Ezequiel Bonilla se quedó con la derrota.

Alfredo Alderete bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y una impulsada por Veraguas. Edwin Hidalgo de 4-2 con dos anotadas y Miguel Atencio de 2-1 con una anotada y tres impulsadas.

Por Panamá Metro, Luis Rivera de 3-3 con dos carreras empujadas. Keith Hernández de 4-2 con una anotada y Eduardo Thomas de 4-2.

Colón 1-3 Los Santos

Los santeños ganan por primera vez en el torneo luego de imponerse a los 'Correcaminos' colonenses en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

José Gómez se apuntó la victoria al no permitir carreras ni imparables, con dos ponches en un episodio de labor como lanzador relevo. La derrota la cargó Gabriel Ramos

Joaquín Cedeño pegó de 4-2 y anotó una carrera por Los Santos.

Darién vs Herrera (Pospuesto)

El juego que debían disputar los equipos de Darién y Herrera fue pospuesto por motivo de lluvia.

La precipitación dejó en mal estado el terreno de juego del estadio Claudio Nieto de Monagrillo el que no se podía acondicionar para que se realizara el encuentro. Se espera que sea reprogramado por la Federación Panameña de Béisbol en una fecha posterior.