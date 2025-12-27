La paz en Ucrania requiere 'una Rusia dispuesta' a cooperar, dice primer ministro de Canadá

El líder ucraniano dijo que el bombardeo de 10 horas sobre Kiev y las regiones circundantes durante la noche del sábado fue "la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz".

Ottawa, Canadá/El primer ministro de Canadá, Mark Carney, condenó el sábado la "barbarie" de los nuevos ataques rusos en Kiev y recalcó que cualquier acuerdo de paz en Ucrania requeriría "una Rusia dispuesta" a cooperar, mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Tenemos las condiciones... para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche... demuestra lo importante que es que nos mantengamos al lado de Ucrania", dijo Carney durante un encuentro con Zelenski en Halifax.

El líder ucraniano hizo una escala en Canadá de camino a Florida, donde se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar en los diálogos sobre un plan para poner fin a casi cuatro años de la invasión rusa.

Junto a Carney, Zelenski prevé sostener una videollamada con líderes europeos desde Halifax, antes que continuar su viaje a Florida.

El presidente ucraniano espera que las conversaciones del domingo con Trump sean "muy constructivas" sobre el nuevo plan de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia.

"Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz", añadió.

Unos 500 drones y 40 misiles golpearon Kiev y su región circundante durante la noche, causando la muerte de dos personas, hiriendo a decenas y cortando el suministro de electricidad y calefacción a cientos de miles en medio de temperaturas gélidas, según las autoridades ucranianas.

Carney también anunció una asistencia económica adicional de 2.500 millones de dólares canadienses (1.820 millones de dólares estadounidenses) para Ucrania, y añadió que ayudarían a desbloquear financiación internacional "para iniciar este proceso de reconstrucción".