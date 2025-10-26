Juegos Centroamericanos 2025| Panamá reina en flag football y es finalista en fútbol masculino

La delegación panameña tuvo una jornada de grandes satisfacciones en la cita regional

Panamá/El Team Panamá vivió una jornada dorada este domingo 26 de octubre en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, consolidando su dominio en el flag football, avanzando en el fútbol masculino y sumando nuevas preseas y victorias en distintas disciplinas.

¡Oro para la selección femenina de Flag Football!

El equipo femenino de Flag Football de Panamá se consagró campeón al derrotar contundentemente 34-0 a Guatemala, celebrando así la medalla de oro en la subsede Panamá de los Juegos.

Las panameñas demostraron su poderío desde el inicio del torneo y cierran su participación de forma invicta, dejando en alto el nombre del país en esta disciplina.

¡Panamá también es oro en la categoría masculina!

La fiesta dorada continuó con el equipo masculino de Flag Football, que superó con autoridad 47-12 a Guatemala para quedarse con la presea dorada.

Ambas selecciones, femenina y masculina, ratifican el crecimiento del Flag Football panameño en la región.

¡Panamá a la final del fútbol masculino!

La selección masculina de fútbol clasificó a la gran final tras vencer 3-1 a El Salvador en semifinales.

Un doblete de Ariel Arroyo y otro tanto de Josué Vergara sellaron el triunfo panameño, que ahora buscará la medalla de oro ante Costa Rica el próximo martes 28 de octubre a las 2:00 p.m. en el Estadio Cementos Progreso.

Los ticos avanzaron tras imponerse 2-1 a Guatemala en su respectiva semifinal.

¡Futsal masculino sigue ganando en Guatemala 2025!

En otra gran actuación, el equipo masculino de futsal venció 4-2 a El Salvador, con goles de Luis Vásquez, Ruman Milord, José Yearwood y Abdiel Ortiz.

Panamá suma así su segunda victoria del torneo y volverá a la cancha el lunes 27 de octubre a las 6:30 p.m. frente a Guatemala, en la tercera fecha de la competencia.

¡Billar suma bronce para Panamá!

El billar panameño arrancó su participación con una destacada actuación, logrando medalla de bronce 🥉 en la modalidad Pool Bola 8 individual gracias a Antonio Ramos.

Los ocho representantes nacionales —Yariela De Gracia, Lizka Natera, David Aguilar, José González, Karina Castillo, Leydi Castillero, Carlos Núñez y Antonio Ramos Linares— vieron acción en el inicio de la disciplina, dejando buenas sensaciones para las siguientes rondas.

Debut con derrota en baloncesto masculino

La selección masculina de baloncesto cayó en su debut 66-74 ante Nicaragua.

El quinteto panameño buscará recuperarse cuando enfrente a Costa Rica el lunes 27 de octubre a las 11:00 a.m. (hora de Panamá).

¡Para la historia!

Michael Lawson hizo historia al conquistar la primera medalla de oro para Panamá en Esports dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 – Subsede Panamá. 🥇

En una final llena de emoción y con el público del Learning Vila coreando cada gol, el panameño se impuso al guatemalteco Arnaldo Vásquez en la modalidad de E-Football, marcando un hito para el deporte electrónico nacional.

Esta victoria no solo representa un logro individual para Lawson, sino también un momento histórico para Panamá, al subir por primera vez al podio dorado en una disciplina que continúa ganando espacio dentro del movimiento deportivo centroamericano.

