Mundial de Futsal Femenino Filipinas 2025 resultados| Panamá enfrentó en su debut al poderío de Italia

La selección panameña forma parte de la primera versión de este certamen organizado por la FIFA.

Panamá/Panamá debutó este domingo en el Mundial de Futsal Femenino que se realiza en Filipinas. Su primer rival fue Italia a la que enfrentó en el PhilSports Arena de la ciudad de Manila.

Las panameñas no lograron contener el ataque de las italianas y sufrieron una derrota de 0 goles a 17.

"Nadie quería este resultado. Solo queda seguir trabajando. Este fue el debut y estamos alegres de poder jugar un Mundial por primera vez y solo queda seguir mejorando. Todavía quedan dos oportunidades. Va a ser muy difícil, pero queda trabajar, esforzarse y ser muy valientes", declaró la panameña Erika Hernández a los medios oficiales de la FIFA.

Te puede interesar: Mundial Futsal Femenino Filipinas 2025| Panamá entrena mientras empieza la acción en la cancha

Sara Boutimah (3, 23 y 37), Greta Ghilardi (10 y 34), Renata Adamatti (10, 27 y 34), Erika Ferrara (15), Rafaela Dal’Maz (27 y 28), Brenda Bettioli (28 y 35), Gaby Vanelli (31 y 35), Adrieli Berte (36), Grieco (40) fueron las autoras de los goles de Italia en el partido.

"Es indescriptible. Simplemente tener la oportunidad de jugar la Copa Mundial es increíble, pero ganar 17-0 está más allá de lo que soñamos. Es muy emocionante. Estamos muy, muy felices", manifestó Adamatti a FIFA después del encuentro donde marcó tres goles.

El equipo panameño volverá a jugar el miércoles 26 de noviembre cuando enfrente a Irán en un partido programado para iniciar a las 5:00 a.m. (hora de Panamá).

Otros partidos

Brasil 4-1 Irán

Goles: BRA: Ana Luiza (15), Debora Vanin (17), Emilly (21 y 24)/ IRN: Mahsa Kamali (25)

Japón 6-0 Nueva Zelanda

Goles: JPN: Sara Oino (2, 27), Anna Amishiro (13), Risa Ikadai (24), Ryo Egawa (27), Yukari Miyahara (32)

Portugal 10-0 Tanzania

Goles: POR: Maria Pereira (4), Ana Azevedo (6), Kaka (7), Ines Matos (12), Fifo (14), Kika (16), Fatuma Issa AG (21), Leninha (21), Lidia Moreira (24), Carolina Pedreira (32)

Concepto del deporte

El futsal es un deporte similar al fútbol, pero se juega en una cancha más pequeña, generalmente bajo techo, con equipos de cinco jugadores por lado (cuatro jugadores de campo y un arquero).

Algunas características clave:

Pelota más pequeña y con menos rebote que la del fútbol tradicional.

que la del fútbol tradicional. Mayor ritmo y técnica , con énfasis en el control del balón, pases rápidos y jugadas cortas.

, con énfasis en el control del balón, pases rápidos y jugadas cortas. Dos tiempos de 20 minutos cada uno (tiempo detenido cuando la pelota no está en juego).

cada uno (tiempo detenido cuando la pelota no está en juego). Cambios ilimitados durante el partido.

durante el partido. Se juega con reglas específicas establecidas por la FIFA y también por la AMF (dos organismos diferentes).

Te puede interesar: Copa Sudamericana 2025| Lanús se corona campeón del torneo a costa de Atlético Mineiro

Diferencias con el fútbol 11

1. Cantidad de jugadores

Futsal: 5 por equipo (4 de campo + 1 arquero).

5 por equipo (4 de campo + 1 arquero). Fútbol 11: 11 por equipo (10 de campo + 1 arquero).

2. Tipo y tamaño de la cancha

Futsal: cancha pequeña (entre 25–42 m de largo y 15–25 m de ancho), usualmente bajo techo y en superficie lisa.

cancha pequeña (entre 25–42 m de largo y 15–25 m de ancho), usualmente bajo techo y en superficie lisa. Fútbol 11: campo grande de césped natural o sintético (90–120 m de largo y 45–90 m de ancho).

3. Pelota

Futsal: balón más pequeño (tamaño 4) y con pique reducido .

balón más pequeño (tamaño 4) y con . Fútbol 11: balón tamaño 5, con rebote normal.

4. Duración del partido

Futsal: 2 tiempos de 20 min a tiempo detenido .

2 tiempos de 20 min . Fútbol 11: 2 tiempos de 45 min a tiempo corrido.

5. Cambios

Futsal: cambios ilimitados tipo “hockey”, se pueden hacer en cualquier momento.

cambios tipo “hockey”, se pueden hacer en cualquier momento. Fútbol 11: cambios limitados (3 a 5 según competencia).

6. Faltas y tarjetas

Futsal: tras la 6.ª falta acumulada , cada falta extra es un doble penal directo al arco.

tras la , cada falta extra es un directo al arco. Fútbol 11: faltas sin acumulación; se sancionan con tiros libres, penales o tarjetas.

7. Reglas del arquero

Futsal: el arquero solo puede jugar el balón en su mitad durante 4 segundos y no puede recibir pase de un compañero inmediatamente después de haberla tocado (regla de cesión).

el arquero solo puede jugar el balón en su mitad durante 4 segundos y no puede recibir pase de un compañero inmediatamente después de haberla tocado (regla de cesión). Fútbol 11: reglas más flexibles; puede recibir pase atrás siempre que no sea con la mano.

8. Saques y reanudaciones

Futsal: el saque lateral se hace con el pie , no con las manos.

el saque lateral se hace , no con las manos. Fútbol 11: se hace con las manos .

se hace . En futsal no existe el fuera de juego; en fútbol 11 sí.

9. Estilo de juego