EN VIVO| Elche vs Real Madrid: partido de la jornada 13 de LaLiga
Acción de la décimo tercera fecha de la temporada 2025-2026 de la liga española.
España/Real Madrid y Elche se enfrentan en un partido, correspondiente a la jornada 13 en LaLiga, que se disputa en el estadio Manuel Martínez Valero.
Con 31 puntos en su cuenta, y una diferencia de goles de +21, el equipo merengue marcha segundo en la tabla de posiciones. Por lo que este encuentro es su oportunidad de subir nuevamente al primer lugar que ahora ocupa el Barcelona que este sábado le propinó una goleada, de 4 por 0, al Athletic Club de Bilbao.
Por su parte, el Elche marcha en el décimo tercer puesto de la clasificación con 15 unidades.
Historial y enfrentamientos previos
- Históricamente, el Real Madrid domina el enfrentamiento: según PlaymakerStats, de unos ~53 partidos entre ellos, el Madrid ha ganado muchas más veces que Elche.
- En el Martínez Valero (casa de Elche), Real Madrid también ha tenido buenos resultados previamente.
- Forebet indica que en los últimos partidos entre ambos, Elche no ha conseguido muchas victorias y ha sufrido varias derrotas.
Proyección
- Ventaja para el Real Madrid: Según los modelos de xG, el Madrid parte con una ventaja clara, porque genera mucho más peligro (xG) y lo acompaña con un buen control de juego y posesión.
- Estrategia de Elche: Es probable que Elche intente mantener un alto porcentaje de posesión, pero tendrá que ser muy eficaz en sus ataques para generar “big chances” reales, ya que su xG diferencia es negativa. Podrían apostar por transiciones, regates interiores o aprovechar errores del Madrid para generar peligro.
- Riesgo para el Madrid: Aunque tienen un xGA relativamente bajo según el modelo, no es cero; si Elche logra conectar sus dribles y movimientos con éxito, podría crear algunas ocasiones peligrosas. Pero el Madrid debería tener la capacidad para manejar esas transiciones gracias a su experiencia y poder ofensivo.