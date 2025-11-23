EN VIVO| Elche vs Real Madrid: partido de la jornada 13 de LaLiga

Acción de la décimo tercera fecha de la temporada 2025-2026 de la liga española.

España/Real Madrid y Elche se enfrentan en un partido, correspondiente a la jornada 13 en LaLiga, que se disputa en el estadio Manuel Martínez Valero.

Con 31 puntos en su cuenta, y una diferencia de goles de +21, el equipo merengue marcha segundo en la tabla de posiciones. Por lo que este encuentro es su oportunidad de subir nuevamente al primer lugar que ahora ocupa el Barcelona que este sábado le propinó una goleada, de 4 por 0, al Athletic Club de Bilbao.

Por su parte, el Elche marcha en el décimo tercer puesto de la clasificación con 15 unidades.

Historial y enfrentamientos previos

Históricamente, el Real Madrid domina el enfrentamiento: según PlaymakerStat s, de unos ~53 partidos entre ellos, el Madrid ha ganado muchas más veces que Elche.

domina el enfrentamiento: según s, de unos ~53 partidos entre ellos, el Madrid ha ganado muchas más veces que Elche. En el Martínez Valero (casa de Elche), Real Madrid también ha tenido buenos resultados previamente.

(casa de Elche), también ha tenido buenos resultados previamente. Forebet indica que en los últimos partidos entre ambos, Elche no ha conseguido muchas victorias y ha sufrido varias derrotas.

Proyección