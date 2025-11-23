EN VIVO| Elche vs Real Madrid: Estadísticas del primer tiempo

España/El primer tiempo del partido de la jornada 13 entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la temporada 2025-2026 de LaLiga, terminó sin goles, pero dejó un juego dinámico y con ocasiones claras para ambos equipos. El conjunto ilicitano mostró personalidad desde el inicio, buscando presionar alto y aprovechar su velocidad por las bandas. Sus siete remates, tres de ellos a portería, reflejaron una propuesta ofensiva valiente que obligó a la defensa madridista a mantenerse alerta.

Por su parte, el Real Madrid respondió con mayor control del balón, acumulando un 55% de posesión y elaborando más juego entre líneas. Con ocho remates totales y dos dirigidos al arco, el equipo blanco generó peligro especialmente a través de combinaciones rápidas y centros desde los costados. La precisión de pase fue idéntica en ambos conjuntos —93%—, lo que evidenció un primer tiempo técnicamente limpio y de ritmo alto.

A pesar de la intensidad, el partido se mantuvo dentro de los límites del fair play: solo siete faltas en total y ninguna tarjeta. El Madrid cayó en una posición adelantada, mientras que el Elche no registró fuera de juego. En jugadas a balón parado, los visitantes dispusieron de cuatro tiros de esquina frente a los dos del equipo local, aunque sin lograr inclinar la balanza.

El 0-0 del descanso no refleja por completo las sensaciones de un primer acto equilibrado, disputado y con ocasiones suficientes como para que el marcador se moviera. Todo queda abierto para una segunda parte que promete más emoción.

Desglosamos lo ocurrido en el primer tiempo en números:

Remates

Elche: 7

7 Real Madrid: 8

Remates al arco

Elche: 3

3 Real Madrid: 2

Posesión

Elche: 45%

45% Real Madrid: 55%

Pases

Elche: 187

187 Real Madrid: 218

Precisión de los pases

Elche: 93%

93% Real Madrid: 93%

Faltas

Elche: 3

3 Real Madrid: 4

Tarjetas amarillas

Elche: 0

0 Real Madrid: 0

Tarjetas rojas

Elche: 0

0 Real Madrid: 0

Posición adelantada

Elche: 0

0 Real Madrid: 1

Tiros de esquina