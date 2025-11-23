EN VIVO| Elche vs Real Madrid: Estadísticas del primer tiempo

Acción de la jornada 13 de la liga española en el estadio Manuel Martínez Valero.

Real Madrid y Elche en acción
Real Madrid y Elche en acción / AFP

España/El primer tiempo del partido de la jornada 13 entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la temporada 2025-2026 de LaLiga, terminó sin goles, pero dejó un juego dinámico y con ocasiones claras para ambos equipos. El conjunto ilicitano mostró personalidad desde el inicio, buscando presionar alto y aprovechar su velocidad por las bandas. Sus siete remates, tres de ellos a portería, reflejaron una propuesta ofensiva valiente que obligó a la defensa madridista a mantenerse alerta.

Por su parte, el Real Madrid respondió con mayor control del balón, acumulando un 55% de posesión y elaborando más juego entre líneas. Con ocho remates totales y dos dirigidos al arco, el equipo blanco generó peligro especialmente a través de combinaciones rápidas y centros desde los costados. La precisión de pase fue idéntica en ambos conjuntos —93%—, lo que evidenció un primer tiempo técnicamente limpio y de ritmo alto.

A pesar de la intensidad, el partido se mantuvo dentro de los límites del fair play: solo siete faltas en total y ninguna tarjeta. El Madrid cayó en una posición adelantada, mientras que el Elche no registró fuera de juego. En jugadas a balón parado, los visitantes dispusieron de cuatro tiros de esquina frente a los dos del equipo local, aunque sin lograr inclinar la balanza.

El 0-0 del descanso no refleja por completo las sensaciones de un primer acto equilibrado, disputado y con ocasiones suficientes como para que el marcador se moviera. Todo queda abierto para una segunda parte que promete más emoción.

Desglosamos lo ocurrido en el primer tiempo en números:

Remates

  • Elche: 7
  • Real Madrid: 8

Remates al arco

  • Elche: 3
  • Real Madrid: 2

Posesión

  • Elche: 45%
  • Real Madrid: 55%

Pases

  • Elche: 187
  • Real Madrid: 218

Precisión de los pases

  • Elche: 93%
  • Real Madrid: 93%

Faltas

  • Elche: 3
  • Real Madrid: 4

Tarjetas amarillas

  • Elche: 0
  • Real Madrid: 0

Tarjetas rojas

  • Elche: 0
  • Real Madrid: 0

Posición adelantada

  • Elche: 0
  • Real Madrid: 1

Tiros de esquina

  • Elche: 2
  • Real Madrid: 4

