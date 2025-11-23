EN VIVO| Elche vs Real Madrid: Estadísticas del primer tiempo
Acción de la jornada 13 de la liga española en el estadio Manuel Martínez Valero.
España/El primer tiempo del partido de la jornada 13 entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la temporada 2025-2026 de LaLiga, terminó sin goles, pero dejó un juego dinámico y con ocasiones claras para ambos equipos. El conjunto ilicitano mostró personalidad desde el inicio, buscando presionar alto y aprovechar su velocidad por las bandas. Sus siete remates, tres de ellos a portería, reflejaron una propuesta ofensiva valiente que obligó a la defensa madridista a mantenerse alerta.
Por su parte, el Real Madrid respondió con mayor control del balón, acumulando un 55% de posesión y elaborando más juego entre líneas. Con ocho remates totales y dos dirigidos al arco, el equipo blanco generó peligro especialmente a través de combinaciones rápidas y centros desde los costados. La precisión de pase fue idéntica en ambos conjuntos —93%—, lo que evidenció un primer tiempo técnicamente limpio y de ritmo alto.
A pesar de la intensidad, el partido se mantuvo dentro de los límites del fair play: solo siete faltas en total y ninguna tarjeta. El Madrid cayó en una posición adelantada, mientras que el Elche no registró fuera de juego. En jugadas a balón parado, los visitantes dispusieron de cuatro tiros de esquina frente a los dos del equipo local, aunque sin lograr inclinar la balanza.
El 0-0 del descanso no refleja por completo las sensaciones de un primer acto equilibrado, disputado y con ocasiones suficientes como para que el marcador se moviera. Todo queda abierto para una segunda parte que promete más emoción.
Desglosamos lo ocurrido en el primer tiempo en números:
Remates
- Elche: 7
- Real Madrid: 8
Remates al arco
- Elche: 3
- Real Madrid: 2
Posesión
- Elche: 45%
- Real Madrid: 55%
Pases
- Elche: 187
- Real Madrid: 218
Precisión de los pases
- Elche: 93%
- Real Madrid: 93%
Faltas
- Elche: 3
- Real Madrid: 4
Tarjetas amarillas
- Elche: 0
- Real Madrid: 0
Tarjetas rojas
- Elche: 0
- Real Madrid: 0
Posición adelantada
- Elche: 0
- Real Madrid: 1
Tiros de esquina
- Elche: 2
- Real Madrid: 4