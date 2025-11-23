EN VIVO| Elche vs Real Madrid: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 13 en LaLiga

El equipo merengue busca retomar el liderato en la liga española que ahora tiene el Barcelona tras su victoria de este sábado ante el Athletic Club de Bilbao.

Panamá/El Real Madrid visita el estadio Manuel Martínez Valero para enfrentar al Elche en la continuación de la décimo tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.

El equipo merengue tiene 31 puntos y una diferencia de goles de +16, pero se encuentra en el segundo lugar de la clasificación a pesar de tener la misma cantidad de unidades que el actual líder, el Barcelona. El elenco azulgrana tiene una mejor diferencia de goles de +21.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

Elche

Real Madrid

La tabla de posiciones actualizada de la liga española es la siguiente: