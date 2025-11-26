Plaza Amador vs Alianza final LPF | Leones vs Pericos en una batalla sin cuartel por la gloria

La final de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2025 la podrás ver a las 6:00 p.m. EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube (TVMAX PANAMÁ).

Panamá/La final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol promete ser un choque épico, un duelo que trasciende lo deportivo para adentrarse en una historia de rivalidad, pasión y grandeza, donde cada detalle tiene peso propio.

Plaza Amador, los Leones del barrio más futbolero del país, chocarán con Alianza FC, la Locura Verde, también conocidos como los Pericos, en un enfrentamiento que se anuncia como una batalla sin cuartel entre bestias desatadas que buscan el tan ansiado título.

Ambos clubes llegan con historias, estilos y aspiraciones que los convierten en protagonistas ideales de esta gran final. Por un lado, el poderoso Plaza Amador, fundado en 1955, un verdadero gigante histórico de la LPF con ocho campeonatos, encarna el papel de Goliat. Al otro lado del campo, un aguerrido Alianza FC, fundado en 1963, que presume solo un título, pero cuya valentía, identidad y crecimiento reciente lo convierten en el David dispuesto a desafiar al gigante y derribar al coloso.

Bestias en el campo: protagonistas con corazón de guerreros

Los Leones llegan impulsados por figuras que han marcado época en el fútbol nacional. Uno de ellos es Alberto “Negrito” Quintero, leyenda viviente, referente del barrio y protagonista junto a Éric Davis en la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026. A su lado, aparece la garra y el olfato goleador de Everardo Rose, un depredador del área que buscará rugir en la gran final para guiar a Plaza a un nuevo campeonato.

En el otro frente, los Pericos vuelan alto gracias a una generación talentosa que representa la esencia de la Locura Verde. Nombres como Reyniel Perdomo, John Jairo Alvarado y Reynaldiño Verley han sido determinantes en el recorrido aliancista y llegan a la cita final con la convicción de hacer historia e inclinar la balanza del lado del “David moderno”.

La batalla estratégica: Cholito vs Palacios

Si en la cancha habrá bestias dejando el alma, en los banquillos se vivirá otro duelo de alto calibre. Por Plaza Amador, Mario “Cholito” Méndez, estratega de mentalidad ofensiva y profundo conocimiento del ADN placino, buscará imponer intensidad, presión alta y jerarquía. Mientras tanto, en Alianza FC estará Jair Palacios, un técnico de experiencia que ha moldeado un equipo valiente, ordenado y con una identidad propia que combina juventud y atrevimiento.

El combate no solo será físico: será también una guerra de ajedrez, donde cada movimiento podría definir la historia.

Una final de leyenda

Este enfrentamiento entre Leones y Pericos no solo define al campeón del Clausura 2025, sino que celebra la grandeza de dos instituciones legendarias del fútbol panameño. El poderoso rugido del barrio contra el vuelo desafiante de la locura verde. Goliat contra David, tradición contra hambre de gloria.

El estadio será testigo de una batalla sin tregua, donde dos bestias —una con historia imponente y otra con sueños gigantes— dejarán cada gota de energía por levantar el trofeo.

El país futbolero ya está listo. La historia, también. ¿Rugirá el León una vez más o el valiente David derribará al gigante?

