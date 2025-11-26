La final de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2025 la podrás ver a las 6:00 p.m. EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/Jair Palacios es un técnico con mucha trayectoria en el fútbol panameño. Su paso por equipos como el Deportivo Árabe Unido, Sporting San Miguelito y Plaza Amador, le han permitido acumular experiencia la que pretende usar en un nuevo desafío ante el Alianza FC por la corona del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Palacios expresó que siente un cariño especial por Colón, ya que con el Árabe Unido, ganó su primer título de campeón en el fútbol panameño.

"Cuando dirigí a Árabe no era favorito, porque Chepo en ese tiempo estaba volando. Tenía los mejores jugadores del país", recordó. "Por eso siempre mi equipo tiene que haber un colonense porque yo le debo a Colón mi primer título que gané con Árabe".

Los otros títulos por el estratega de origen colombiano en el fútbol panameño los tuvo con el Plaza Amador y el Alianza FC. Con este último tratará de replicar esa conquista el sábado 29 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Palacios resaltó que ha tenido bajo su dirección a una "generación grande" de jugadores a los que también llegó a enfrentar en otras ocasiones.

"A la gente que les gusta gritar en las gradas, tengo que recordarles que los (Abdiel) Arroyo, los (Harold) Cummings, los (Edgar Yoel) Bárcenas, los Eric Davis...son jugadores que trabajamos", indicó. "Jugadores como Fidel César, Humberto Niño, Miguel Lloyd, el portero dominicano... yo fui el primero en traer un dominicano al fútbol panameño... todos ellos forman una generación grande de jugadores que dejé. Yo les he ganado partidos a ellos y ellos me han ganado partidos a mí".

Concentración

La experiencia de Palacios y el trabajo colectivo genera confianza en el equipo aliancista. Según lo comenta el jugador Manuel Rodríguez quien asegura que el grupo se mantiene concentrado en el objetivo que es ganar la final ante el actual campeón, Plaza Amador.

"La pretemporada ha sido excelente con el 'profe'. "El grupo está concentrado y con el liderazgo que tiene (Adolfo) Machado atrás, será que vamos a mantener ese cero", comentó Rodríguez.

El jugador aseguró que el Alianza es un conjunto con un fuerte espíritu competitivo que está dispuesto a batallar por obtener la victoria y el campeonato el próximo sábado.

"El ADN que siempre tenemos que es de guerra, fuerza, pelear cada pelota y salir a correr en el Rommel", destacó, "Lo que el 'profe' nos pide es tener 'papa y yuca' y salir con todo a pelear esos 90 minutos y más", puntualizó.

El partido final del Torneo Clausura 2025 de la LPF está programado para iniciar a las 6:00 p.m.

